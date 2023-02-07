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瞄準2024？國民黨內指郭台銘政治能量大　評估選總統可能

▲2024選舉各陣黨布局引關切，外傳郭台銘有望再披藍袍參選總統，藍營人士直言郭政治能量龐大，被勸進也正評估參選可能。（資料照片／翻攝自郭台銘臉書）
▲2024選舉各陣黨布局引關切，外傳郭台銘有望再披藍袍參選總統，藍營人士直言郭政治能量龐大，被勸進也正評估參選可能。（資料照片／翻攝自郭台銘臉書）

記者翁子竣／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘選2024總統傳聞不斷，外傳藍營盼新北市長侯友宜與郭台銘搭檔參選，但兩人皆無意當副手恐破局。此外，有藍營人士透露，郭台銘被勸進動念參選，並預計自美國返國後，將請益前立法院長王金平，幫忙牽線拜會黨內大老。各種消息一出，使得郭的參選與否？牽動藍營各方布局。對此，藍營人士指出，郭台銘政治能量龐大，曾被勸進也再思考、評估參選可能。

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郭台銘曾於2019年參加國民黨總統初選，最終惜敗前高雄市長韓國瑜，無緣衝擊總統大位。然而，淡出政壇多時的郭台銘，近期卻又再度成為焦點人物，屢被藍營內部盛傳，有意再度挑戰2024。郭過年期間受訪時，被問及是否會參選2024總統？他也語帶保留回應「要問神明」；媒體報導更指出，郭近期有望請出好友，由王金平幫忙牽線拜會黨內大老。

王金平日前受訪透露，郭台銘有提到想跟他見一面，希望可以好好聊聊，但要聊什麼還沒講，「但是可想而知應該是什麼」。至於人在美國度假的郭台銘，則也透過臉書發文提到，他與幾位在美國從事不同產業的朋友們，「針對國際政經局勢，廣泛交換意見」，還強調雖然他人在美國，卻心繫台灣，引發各界聯想。

不過，由於侯友宜仍被點名是國民黨2024總統呼聲最高候選人，連帶使「侯郭配」、「郭侯配」組合，再度被搬上檯面討論；但有消息人士透露「搭檔可能性低」，因兩人皆無意擔任副手角色，使藍營布局變數再添不確定性。

藍營人士表示，疫情期間郭台銘因大手筆捐贈疫苗有功，即便早已淡出政壇視線許久，但其本身挾帶的政治能量與曝光度仍不容小覷，是現今檯面上最有可能與侯友宜競逐潛在人選。他認為，加上侯友宜態度看似相對被動，連帶讓基層與民間不斷勸進郭台銘參選，也確實讓郭起心動念，但是否定案還是未知數。

不過，郭台銘是否能再披藍袍參選？還有制度面問題需處理。黨內人士提到，依據2020年國民黨通過黨員入（退）黨辦法規定，退黨後需滿4年才能再次入黨，而郭台銘2019年9月12日宣布退黨，時程上恐來不及參加黨內總統初選。

至於郭台銘還有無回鍋國民黨可能？黨內人士表示，2021年國民黨辦理同舟計畫，吸引不少黨員回歸，但現仍還需要評估是否再推同舟計畫。他強調待通盤討論後，屆時才能進一步研議郭台銘重返藍營機會。

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