賣藥網美嗆警　來當我司機給你薪水

臺中市一名20多歲葉姓女子經營網路店商，違法進口含有助眠藥物成份的「繽紛樂」美國軟糖，並透過購物網站進行販售，案經臺中市刑事警察大隊偵二隊專案小組進行網路巡邏時，發現葉女利用電腦設備連結蝦皮購物平台並開設「正品美國軟糖」免運費，私訊匯款另有優惠」等賣場方式，於網站陳列、刊登及販售「繽紛樂」美國軟糖訊息，其販售的軟糖內含有即褪黑激素(如稱美達齡)成分，用於治療睡眠、焦慮症、失眠等障礙，警方於蒐證完備後，將葉女查緝到案，葉女坦承販售「繽紛樂」軟糖，詢後依違反藥事法移送臺中地檢署偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
據警方調查，葉姓網美原本在加油站當打工小妹，之後轉換跑道開始當網美及直播主經營網拍事業，主要以手機APP操作蝦皮購物平台，販售各種商品，日前開始向不詳賣家購買大批含有美達齡成分之美國軟糖後，再透過網路販賣，吸引買家上網購買，以牟取暴利，收入相當豐厚，且葉女經常在網路上炫富，炫耀自己買了粉綠色保時捷代步，警方於查緝葉女到案時，葉女還囂張的嗆警「月薪多少」，並嗆聲說「來當我司機，給你超過薪水的錢」，全案經檢察官曉諭葉女繳回犯罪所得後，給予緩起訴處分。
警方表示青少年於網路購物平台購物人數不斷攀升，且犯嫌經常利用社群軟體刊登販毒廣告，吸引青少年族群購買。警方呼籲含有治療成分之物品係納入藥品管理，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，將處7年以下有期徒刑得併科5千萬元以下罰金；警方也將持續執行各項保護青少年措施，以防制青少年犯罪或偏差行為發生，維護優質的治安環境。