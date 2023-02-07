綠光劇團台灣文學劇場巔峰作《清明時節》隆重再現

2023綠光劇團迎來創團30周年，將以「綠光創藝股份有限公司」啟程，綠光創藝以台灣文學劇場首部作品《清明時節》為上半年打頭陣。這齣劇過去曾三度登台、感動超過5萬人，今年將以 「2023昇華版Light Moments」之姿，於6月起陸續在高雄、台中、台北展開巡演。
記者陳美嘉／高雄報導
《清明時節》是綠光劇團台灣文學劇場首部曲，吳念真向年少偶像、台灣文學大師鄭清文致敬之作，揉合《清明時節》及《苦瓜》兩則短篇小說改編而成。背景設定在台灣50年代，是一段從外遇展開，內省結束的故事。輝昌因為只認識八個月的外遇對象梨花，要與結婚八年的妻子秀卿離婚。為守護自己的婚姻，秀卿不惜與丈夫對簿公堂，卻還是難留他的心。在秀卿與梨花之間，輝昌給不出任何承諾，作出讓兩個女人都心碎的決定，卻也開啟了她們的成長、釋然之路。
張靜之再度擔綱跟著心走無所畏懼、典雅慧詰的梨花 30周年之際，吳念真選擇再度演出《清明時節》，將「外遇」這個千年不變的難解課題再次搬上檯面，勾勒世間男女在面對愛情、家庭關係的掙扎與無奈、痛苦與釋然。他強調，「這齣戲聚焦的不是男歡女愛，也不是要批判外遇的道德性。而是真實陳述在外遇這個情境中，每個當事人的想法與選擇。在感情世界，用誰的角度去批判對錯都無意義，只能交由觀眾自己去見證、感受 。」
綠光劇團即日起至3/1特別推出「30周年《清明時節+人間條件八》2+2 雙人套票組」83折優惠，凡購套票組即贈30周年紀念品「創藝起飛帆布袋」一份，還有機會抽到PEPPER’S與法藍瓷等「創藝夥伴」限量豪華禮。《清明時節》2023昇華版6月23日至25日在高雄衛武營首登場，6 月30日至7月2日於臺中國家歌劇院，9月1日至9月10日則在台北國家戲劇院演出。