7-11情人節促銷！美式、紅茶拿鐵買1送1　門市還賣玫瑰花

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7-ELEVEN門市明（8）日起至2月21日率先推出大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價；2月10日至2月14日再加碼大杯美式咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵同品項買1送1。OPEN POINT行動隨時取自2月8日起開賣520告白咖啡案型，包括大杯卡布奇諾14杯、指定風味飲14杯、燕麥系列10杯、精品拿鐵9杯都是520元，平均單杯最低37元開喝。
🟡優惠2：買咖啡送告白杯套＋貼紙
7-ELEVEN指出，中杯卡布奇諾是年銷破億單品，又被喻為告白咖啡，有等待愛情的意味，因此特地選在情人節前夕，自明（8）日起將推出大杯規格，每杯另加贈「告白傳情杯套」，共有2款設計，可趁機寫下告白祕密，2月14日情人節當日再加碼送「告白貼紙」。
🟡優惠3：門市開賣空運玫瑰花
門市即日起至2月8日期間，推出「因為愛情紅玫瑰花束」、「雪莉公主粉玫瑰花束」預購，可將新鮮花束宅配到府，同時鎖定臨時性送花需求，2月12日起在指定門市限量販售「空運進口玫瑰花」，選用哥倫比亞及厄瓜多空運進口玫瑰花，花型碩大立體飽滿，每支149元。
🟡優惠4：糖餅滿200元現折25元
2月10日至2月14日連續5天展開「珍愛情人節」，會員買全店CITY系列飲品、糖果、零食、啤酒、衛生套等指定商品，滿200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，現折25元。
🟡優惠5：情人節隨取卡現賺30元
今年與南北兩大月老廟：台北霞海城隍廟、臺灣祀典武廟合作，明（8）日起開賣情人節隨取卡，售價520元，保證放大至550元，入手現賺30元，買兩款可解鎖「我喜歡你」藏頭詩，憑卡到門市買指定糖果、巧克力再享受9折。