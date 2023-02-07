情人節想脫單！5大專情星座排行　這位愛了就是一輩子

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，關於「專情星座」相關話題的網路聲量，雖然星座並不能全然代表一個人，但不少網友在挑選感情對象時，對星座仍有特定喜好。其中「天蠍座」被最多人點名，愛恨分明的性格，充分展現在對待感情的積極態度，眾人分享天蠍的感情觀：「專情程度誇張到感覺在找結婚對象」、「天蠍一旦愛就是給出全部的愛」、「對愛情的要求很高，不會輕易愛上別人」，大部分的網友多認為，天蠍座一旦愛上一個人，就會忠於對方一輩子；但也有網友提出不同想法，直指天蠍座在單身時反而見一個喜歡一個，和談戀愛時的反差很大。
獅子把另一半當家人上心
專情聲量排名第二的則是「獅子座」，不少與獅子座交往過的網友分享，獅子座愛上了就會把對方捧在手掌心上，「不論交往前後都超貼心」、「每天都會打理女友的日常生活」，成為獅子座的另一半，就等於成為他們心尖上的人，對愛情非常有責任感，「愛上了就會當成未來的家人一樣照顧」，比起情話綿綿，獅子座更願意為所愛的人付出實際行動。
想穩交就選金牛男
而個性慢熟又木訥的金牛座也受到熱議，就有金牛座網友表示自己曾經等過一個人10年之久，認為金牛座的愛很專情也很被動，並稱低調又悶騷的金牛座根本是「暗戀大王」，獲得不少網友留言認同：「身邊的金牛座朋友都超癡情」，「嚮往安逸生活的金牛座很適合結婚」、「如果你想要穩定的感情，選金牛座男友是對的」。
不過這些只是在星座專情話題中，討論度最高的的5大星座，星座分類不是絕對，同一個星座特性也無法套用在每個人身上，還是得了解約會對象的獨特性情，在實際認識接觸後，才能辦法衡量對方的專情指數。