2024參選大安區立委？羅智強不否認：10日正式宣佈

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雖然仍不鬆口要投入哪個選區的立委選戰，不過羅智強表明，2024立委選戰的選票上一定會有他的名字，「參選的目標就是志在必得，一定要進入國會。」羅智強說，外界對他有很多期許，也希望他能夠到各個艱困選區去作戰，但他自己認為要選擇機率最高的選區，如果到新選區就是得重新在經營。
針對之前遷戶籍到桃園龜山區，但現在卻不參選該選區的立委，羅智強也解釋，當初為了爭取黨內提名參選桃園市長，當地的議員牛煦庭對他幫助相當多，因此在牛宣布參選立委以後，自己也不會刻意合其競爭；至於桃園第二選區，羅智強則表示自己與有意參選的孫大千是好友，同樣有意參選的桃園市議會議長邱奕勝，則是在他爭取黨內提名市長時幫了很多忙，因此也不會相互競爭。
至於北市黨部主委黃呂錦茹則期許投入台北市艱困選區士林大同區，挑戰民進黨現任立委何志偉，羅智強則表示不能太高估自己，但也很感謝黃呂錦茹「看得起他」，並表示自己可能最有勝算，但也有很大的機率會輸，「派我去一個輸的機率比較大、但有機會贏的選區，我還是得承受輸的代價。」
羅智強直言自己很現實，但他並非自己一個人，而是有團隊、有家人、有支持者，「開疆闢土我不是沒去開過，但最後結果是什麼？」羅智強直言，無論他最終決定要到哪個選區參選，都需要跟支持者致歉，但自己仍舊認為「沒有戰場，我還是戰士嗎？」