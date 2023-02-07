春節疫情多3成　陳建仁：加強脆弱族群、年長者施打疫苗

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指揮中心指出，最近一周入境27萬5121人次，其中自中國入境7258人次，自港、澳入境1萬3545人次，入境旅客身分別國人佔73%，非本國籍旅客16%，持我國居留證之外籍人士11%。此外，自1月1日至本月4日實施自中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢5萬241人，每周陽性率由19%降至1.4%；1月7日至本月4日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢2280人，每周陽性率由12.4%降至1.1%，且從今日開始至本月28日，入境旅客機場、港口自由領取家用抗原快篩試劑（每人一劑）、有症狀篩檢；如有其他試劑需求，可至各通路自行購買。
針對疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為76.3%，第4劑施打率則為22.4%，累積施打已超過6660萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足。
指揮中心指出，針對提升脆弱族群基礎劑與追加劑接種措施，將鼓勵地方政府強化接種服務，並依人口數及醫療資源等不同屬性，分四大組評比，並就特定表現優異者頒發卓越獎及進步獎的肯定。並且近期65歲以上長者重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，為促進各縣市加強鼓勵接種，公布65至74歲及75歲以上長者未接種第1劑比率，一併請各縣市加強推動接種。後續將規劃將65至74歲及75歲以上者長基礎劑接種納入衛生局獎勵措施評比項目，以再促進基礎劑接種率提升。
陳建仁表示，感謝指揮中心在春節期間仍堅守岡位，近期雖確診人數有所上升，但尚在指揮中心掌控範圍之中，持續守護國人健康安全，也請指揮中心對於民眾特別關心的防疫事項及措施要持續說明清楚，化解民眾的疑慮。
陳建仁於會中更特別提醒，針對加強脆弱族群、年長者疫苗施打比率部分，務必要積極研擬與地方政府合作措施，並提供標竿縣市推動的經驗予其他縣市參考，以保護脆弱族群。