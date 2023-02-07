名家論壇》韋安／為什麼會「孤單堅定」地來寫侯友宜？！

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的確，這種自然形成的「標籤」，會造成常讀我文字，認識或不認識我的朋友和讀者一些困擾，心裡會質疑：
「韋安的文章是中立客觀的嗎？」
「他寫得內容除了可讀，有資訊參考價值嗎？」
「這傢伙是否太過於把個人主觀的立場和喜惡，凌駕於事實和真相之上？」
「看多了這個『侯學專家』奇談怪論，會不會被洗腦而失去獨立判斷力？」
出於負責任的態度，對這些疑問在這裡解答，也與讀者朋友坦誠交流一下。
侯友宜作為當今台灣最重要政治人物之一，由於其「少政治、多做事」的政治風格；不喜歡製造話題引領流量的言行特色；少批評、多鼓勵正向良善的政治競爭模式。造成侯的聲量長期都處於，與其政治實力不相匹配的低檔。外界對侯的關注研究，與他實質廣泛的影響，也根本不成比例。
別人覺得侯無趣、乏味，而少寫、不寫他，我來多寫，正是填補空缺，善盡一份社會和言論責任感。讓人從不同面向和角度，多加了解侯，看到他時常被忽略另一面。而且，這是從3年多前就開始的。
每個人都有優點和缺點，光鮮背後定有陰影。侯友宜當然不是完人，但我選擇寫他正向和陽光溫暖的一面。反正，有更多的人，會倍加關注和放大侯的缺點，這樣會自然取得平衡。
侯幾乎從不批評黨外的對手，和非議黨內的同志。或用說教，宣揚政治改革的大道理，但卻身體力行，去影響台灣的政治風氣。讓政治競爭的成功之道，不完全在於，批評對手和打垮對手，而是以自身的超越和不斷進步，用為民為國做事的政績，來贏得民意由衷的支持。
被黨內外批評時，除非是嚴重的造謠和抹黑，侯幾乎不去辯駁和攻防。他以行動、結果、政績，讓人民來論斷孰是孰非。在選舉期間，被對手質疑警大對他博士學歷聲明「造假」，侯早就掌握對自己有利的內情，但為了保護警大員工和母校的聲譽，他選擇隱忍不說，直到媒體挖掘出真相。
與中央有摩擦或被「甩鍋」，侯總是低姿態，不會重炮反擊，避免中央地方對立，而導致事後「被卡」，影響地方建設和市民的現實利益。
我曾經在2018選戰中，不假辭色很酸，侯的選擇表現「太軟弱」！「沒戰力」！但這幾年來，發現以前是錯，侯的「委屈求全」，只是為了化解暴虐之氣，減少對立、回歸事理，讓國家和政治變的平和好些。寫侯，幫他澄清辯駁，討些「公道」，也算是一種打抱不平的「義行」。
侯以「自我超越」和正向競爭，來扭轉惡鬥，展現出「良性政治新時代」的一種可能。媒體界是否除了只有強力批判監督外，也應該對有良善進步的政治行為（如侯友宜），給予宣揚和鼓勵。而我寫侯的政治德行，也算是一種與眾不同和「自不量力」的挑戰和嘗試。
常常寫侯友宜，成為「台灣第一」，被誤認為「挺侯大將」，其實也有些無奈。除了撰寫所得沒多少的稿費零用，其它高端顧問咨詢主業耗時費心。只好以寫侯為主，根本沒有餘力寫其它方面的內容來「假扮中立」。
經過3年多，對侯的深入觀察和研究，發現其看似簡單言行之下，有著極為複雜的政治內涵。他其實用淺顯而多元的「侯式」論述方式，無形中正在推動諸多的社會觀念轉變，希望促使「正向競爭」、「做事精神」、「人民團結」、「團結共好」、「台灣更好」。
當深入探索、關注侯友宜的過去和現在，他平淡之下的內在，數十年來公務生涯，所累積的有意義事跡，外界所知根本不到全貌的3分之1，實在是內容豐富多到寫不完，讓人欲罷不能。
不過，要強調一點，在書寫有關侯友宜的所有文字，都有一個絕對的基本原則，就是「真實」。其中的一手資訊都經過嚴格比對查證，「聽說」雖不用具名，但就是來自真實人物之口，而非編造而來的「瞎說」。引用的內容來源，會確定其合理可信無慮，而對未來的邏輯推理也力求經得起日後的檢驗。誠信、真實，把讀者當作朋友，應該是文字書寫的基本禮貌和起碼格調。
雖然被扣上「挺侯」的盛名，但我其實一點也不會在意別人的想法和觀感。我只是誠實地收集和組織資料，或盡責和負責地提出一些趨勢研判，呈現給各位，任由大家去體會決判。如果我的文字，令人厭煩或被認為多於，就請視而不見，跳過去。
而我還會不停地，「孤單堅定」且另類自我地寫下去，因為這麼多年，從對侯的書寫和研究中發現：
侯友宜之所以成功，不在於他有什麼偉大的思想、理論，和特別的人格特質。而是，他是與你我一樣的普通人，謹守本分，努力扮演好自己的角色。只是他比我們，更自律、更勇敢、更熱血，和願意犧牲自我實現初心。
30年警察生涯，他走遍台灣基層所有角落，接觸由貧到富不同階級，和本土、外來各個族群打成一片。他把好人、壞人一視同仁，知道善、惡因何而來。也細緻體會到人民的喜怒悲歡，對生命與喜樂的渴望，對死難和悲痛的恐懼。
而侯友宜能不能為台灣，帶來更多、更好的改變？能不能發揮他的智慧、經驗，帶領人民共同努力，為台灣謀取長遠的和平？都在於台灣人會不會，像以往那樣信任侯，給他再一次機會實現自我超越，去迎接更大和更艱巨的挑戰。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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