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名家論壇》蕭徐行／同志爾虞我詐　國民黨奢談重返執政

▲國民黨根本的問題，還在於過去多年黨內的紛爭與分裂，加上失去政權後各派系為了權力的魔戒互相爭鬥，造成黨員之間的離心離德。資料照。（圖／國民黨提供，2023.01.29）
▲國民黨根本的問題，還在於過去多年黨內的紛爭與分裂，加上失去政權後各派系為了權力的魔戒互相爭鬥，造成黨員之間的離心離德。資料照。（圖／國民黨提供，2023.01.29）

文／蕭徐行

極力操弄「反中牌」的美國眾議院議長麥卡錫，他如果在暑假來台訪問，必定在台海掀起驚濤駭浪；只要中共採取類比去年裴洛西訪台時的「鎖台軍演」，一定會成為民進黨總統候選人的利多籌碼。屆時國民黨要怎麼應對這個變局，是要重現四年前香港反送中動亂時，被民進黨一路追打的慘況？還是泛藍陣營已經有因應的Plan B？

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常說「政治眼前一寸，皆是黑暗」，來比喻局勢難料，萬事變幻無常。但是國民黨人只看到機會又來的眼中利，準備開始分權奪利，積極開始鬥垮同志；卻沒有看到國際局勢正在變化，國內強大的對手民進黨正在重整兵馬，預備進行政權保衛戰。一個只是贏了地方縣市長多數席次，中央執政權以及立法院多數黨地位都還「可望而不可及」的國民黨，為了啃食政治的這塊骨頭，不僅想要分總統與立法委員這杯羹的人已經開始對於黨內對手文攻武嚇，為了壓倒對手，甚至對於黨內假想敵進行黑資料甚至人身攻擊，彷彿不置對方於死地，就沒有在政壇出頭的一天。卻完全忘記了黨的政見是否合乎時局與民眾所需，也完全無視黨的大陸政策仍曖昧不明，不為多數台灣民意所接受。

國民黨根本的問題，還在於過去多年黨內的紛爭與分裂，加上失去政權後各派系為了權力的魔戒互相爭鬥，造成黨員之間的離心離德，不僅忘了人民的存在，也導致黨魂和黨格蕩然無存所致，結果黨的理想與目標久不復見，眾人眼中只是追逐著政治利益的「大秘寶」，這樣有了彩票卻忘了扁擔的行事作為，就是這幾年黨員離心離德的關鍵。就以兩岸政策為例，國民黨內明知「九二共識」已經在島內形成負面的印記，許多人呼籲要有所調整，迄今卻仍無法整合出一套多數人皆能接納信服的版本，偏偏兩岸問題又是過去兩次總統大選國民黨敗選的關鍵之一，就這樣大陸政策就成為黨內的「燙手山芋」。

國民黨這樣內鬥內行的行徑就表現在對於新北市長侯友宜的鬥爭上。即使侯友宜擁有全國總統大選最高的支持度，也是國內最受民眾信賴的政治人物，國民黨內許多視侯友宜為「非我族類」者仍然要把唯一能贏回2024年政權的新北市長全力擠兌，全力毀謗，彷彿侯友宜比民進黨對手更可惡，這些攻擊的言行更是毫無節制，甚至公開為之。在近一步，侯友宜根本就沒有宣布要參選2024年總統，對於沒有發生的事情就全力詆毀，怪不得國民黨是這樣的離心離德。

侯友宜以「侯侯做代誌」作為個人的政治人設，也在去年獲得民眾的認同得以高票連任新北市長，正說明不噴口水、不重藍綠、民眾權益優先、好好為民做事的政治態度才是多數民眾欣賞、在乎的政治人物。侯侯做代誌是指設一種工作態度，社會上 365行，士農工商的民眾，想要成功難道不該從好好做事的觀念開始嗎？難道郭董成為大富豪，不是因為好好做事這種基本的工作價值來的嗎？如今民進黨拿這句話來攻擊侯友宜也就算了，國民黨自己人也要來損侯友宜這位國民黨唯一的王牌，怪不得除了部分國民黨支持者，多數民眾根本不看好國民黨重返執政。

國民黨優先要做的是提出好的政綱政策，設法贏得選民的芳心。目前為止，國民黨的勝利都是奠基在民眾「討厭民進黨」的氛圍上，這種氣勢在王鴻薇立委慘勝一役後，已經嘎然停止。兩大黨基本又回到了起跑線，誰先做出讓民眾有感的舉動，就能贏得民眾的認同。民進黨換了陳建仁擔任閣揆，教育部駁回林智堅論文一事，賴清德揮淚斬馬謖，將台南市議長邱莉莉決定停權，就在藉由一步步的動作，重新贏得民心；相反的國民黨不思提出讓民眾滿意的政策主張，反而開始攻詰自己的同志，這樣下去，就算是神仙也難救國民黨明年全國大選再次敗北。

如果黨內仍然認為「拱X卡侯」就能贏得明年的選舉，那就趕快請黨中央提出合宜的初選辦法，趕快黃袍加身即可，何必再做許多損人不利黨的動作呢，這樣不知充實黨的形象，只認為某某人出來選就會贏，那跟上屆韓國瑜參選卻敗北有多少差異呢？國民黨有識之士，還是趕快檢討黨的根本問題吧。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

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