名家論壇》蕭徐行／同志爾虞我詐　國民黨奢談重返執政

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國民黨根本的問題，還在於過去多年黨內的紛爭與分裂，加上失去政權後各派系為了權力的魔戒互相爭鬥，造成黨員之間的離心離德，不僅忘了人民的存在，也導致黨魂和黨格蕩然無存所致，結果黨的理想與目標久不復見，眾人眼中只是追逐著政治利益的「大秘寶」，這樣有了彩票卻忘了扁擔的行事作為，就是這幾年黨員離心離德的關鍵。就以兩岸政策為例，國民黨內明知「九二共識」已經在島內形成負面的印記，許多人呼籲要有所調整，迄今卻仍無法整合出一套多數人皆能接納信服的版本，偏偏兩岸問題又是過去兩次總統大選國民黨敗選的關鍵之一，就這樣大陸政策就成為黨內的「燙手山芋」。
國民黨這樣內鬥內行的行徑就表現在對於新北市長侯友宜的鬥爭上。即使侯友宜擁有全國總統大選最高的支持度，也是國內最受民眾信賴的政治人物，國民黨內許多視侯友宜為「非我族類」者仍然要把唯一能贏回2024年政權的新北市長全力擠兌，全力毀謗，彷彿侯友宜比民進黨對手更可惡，這些攻擊的言行更是毫無節制，甚至公開為之。在近一步，侯友宜根本就沒有宣布要參選2024年總統，對於沒有發生的事情就全力詆毀，怪不得國民黨是這樣的離心離德。
侯友宜以「侯侯做代誌」作為個人的政治人設，也在去年獲得民眾的認同得以高票連任新北市長，正說明不噴口水、不重藍綠、民眾權益優先、好好為民做事的政治態度才是多數民眾欣賞、在乎的政治人物。侯侯做代誌是指設一種工作態度，社會上 365行，士農工商的民眾，想要成功難道不該從好好做事的觀念開始嗎？難道郭董成為大富豪，不是因為好好做事這種基本的工作價值來的嗎？如今民進黨拿這句話來攻擊侯友宜也就算了，國民黨自己人也要來損侯友宜這位國民黨唯一的王牌，怪不得除了部分國民黨支持者，多數民眾根本不看好國民黨重返執政。
國民黨優先要做的是提出好的政綱政策，設法贏得選民的芳心。目前為止，國民黨的勝利都是奠基在民眾「討厭民進黨」的氛圍上，這種氣勢在王鴻薇立委慘勝一役後，已經嘎然停止。兩大黨基本又回到了起跑線，誰先做出讓民眾有感的舉動，就能贏得民眾的認同。民進黨換了陳建仁擔任閣揆，教育部駁回林智堅論文一事，賴清德揮淚斬馬謖，將台南市議長邱莉莉決定停權，就在藉由一步步的動作，重新贏得民心；相反的國民黨不思提出讓民眾滿意的政策主張，反而開始攻詰自己的同志，這樣下去，就算是神仙也難救國民黨明年全國大選再次敗北。
如果黨內仍然認為「拱X卡侯」就能贏得明年的選舉，那就趕快請黨中央提出合宜的初選辦法，趕快黃袍加身即可，何必再做許多損人不利黨的動作呢，這樣不知充實黨的形象，只認為某某人出來選就會贏，那跟上屆韓國瑜參選卻敗北有多少差異呢？國民黨有識之士，還是趕快檢討黨的根本問題吧。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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