小煜女友見父母鬧脾氣！化妝苦等1小時 自助餐竟剩3分鐘
緊張、害怕還是如魚得水？每對情侶走到見父母的那一步，氣氛總是特別微妙，衛視中文台《一袋女王》日前邀請楊奇煜（小煜）、馬力歐、愛雅及陳瑋薇，上節目分享第一次帶交往對象見家長的精采故事。小煜原本約前女友跟父母一起吃飯認識，沒想到對方不接電話，等了1小時才出現，女友還一度下車賭氣說不去吃，最後一番折騰後到自助餐廳只剩3分鐘可以用餐，當場尷尬不已。
記者江芷稜/綜合報導
小煜表示，當時交往約3個月，爸媽想跟女生認識，就約好去淡水漁人碼頭某家自助餐廳吃飯，當天開車到女友家接她，打了好幾通電話都沒回應，等了1小時後，才見女友緩緩下樓，問她打電話怎麼都不接，女友只回說在化妝，想要弄體面點讓他爸媽看，兩人因此一路從台北吵到關渡，到大度路上時女友爆氣，怒說：「我不吃了，我要下車！」卻因為路上車速都很快，無法從安全島橫跨過馬路，只好回到車上，弱弱的要男友把她載到附近的捷運站。
小煜把女友送到附近的關渡捷運站，再趕回淡水跟爸媽會合，3人吃了15分鐘後，女友卻來電說身上沒錢，要小煜回頭接她去吃飯，最後回到餐廳時用餐時間已經剩下3分鐘，女友只能尷尬跟小煜爸媽問聲好，大家悻悻然各自離開，他回憶當下說：「那頓飯真的吃的超級尷尬！」爸爸也交待他說，以後女友交往超過1年再帶給他看，讓小煜好無奈。
愛雅則剛好相反，因為太有禮貌竟然被嫌棄！她透露20多歲時與某任男友同居，男友當時生病，對方媽媽趕來送藥，雙方難得正面交戰，穿著睡衣的她趕緊先進房間裡打理好自己，再鉅細靡遺的自我介紹，還去切水果招待男友媽媽，一路聊到吃晚餐時叫外送，企圖拉近彼此關係，沒想到男友媽媽對待她的口氣、態度都不太好。
最後男友媽媽要離開前，愛雅還要男友陪著媽媽送她回家，從頭到尾禮貌十足，表面工夫相當周到，沒想到當晚她傳訊息問男友媽媽的觀感如何，自己有沒有需要改進的地方，沒想到男友竟然回她一句說：「我媽說妳很做作。」男友也嫌她做太多、太過周到，讓自覺很有禮貌的愛雅感覺好受傷。本集於7日晚上10點衛視中文台播出。