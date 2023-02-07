BNT疫苗到期竹縣陸續停供　衛生局建議看這裡

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衛生局表示，針對欲接種第1劑基礎劑的民眾，請留意以下注意事項：
滿6個月至未滿5歲幼兒基礎劑需以同廠牌疫苗接種，Pfizer-BioNTech疫苗基礎劑需接種3劑，其中第1、2劑及第2、3劑之最短接種間隔分別為4週及8週。自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種Moderna單價疫苗，接種單位將不再提供（含預約作業）第1劑接種Pfizer-BioNTech疫苗。
滿5歲至未滿12歲兒童基礎劑需以同廠牌疫苗接種，兩劑接種間隔4週以上。尚未接種基礎劑第1劑者，自4月2日以後，請接種Moderna單價疫苗，接種單位於4月2日以後將不再提供(含預約作業)第1劑接種Pfizer-BioNTech疫苗。
滿12歲至未滿18歲青少年兩劑基礎劑需間隔12週以上以同製程疫苗接種。自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種Novavax疫苗，接種單位將不再提供（含預約作業）青少年第1劑接種Pfizer-BioNTech疫苗。
18歲以上成人如預定以同廠牌完成接種，第1劑Pfizer-BioNTech疫苗必須於2月21日以前接種。如於2月22日以後接種第1劑（可擇定Pfizer-BioNTech或Novavax COVID-19疫苗），但後續第2劑請以Novavax疫苗銜接接種。
衛生局統計，截至昨日為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率95.02%、第2劑 89.51%、第3劑72.81%、第4劑17.56%。65歲以上長者第1劑接種率為84.59%、第2劑81.36%、第3劑72.98%、第4劑37.04%、第5劑7.05%。5歲至11歲兒童的第1劑接種率為84.8%、第2劑66.3%、第3劑22.4%。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為46.5%、第2劑25.6%。
衛生局規劃2月12日（星期日）上午9時至12時，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗650位名額、6個月至4歲嬰幼兒第2-3劑BNT疫苗100位名額，已開放線上預約且尚有多位名額，請符合接種資格的民眾踴躍預約報名。