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大牌韓星父母一起扯後腿！她爸詐12億、影后媽連議員都騙

▲Davichi姜珉炅（左起）、韓素希、金惠秀、少女時代Tiffany的爸媽，都曾假借他們名義在外詐騙。（圖／Davichi臉書、韓素希、金惠秀、Tiffany IG）
▲Davichi姜珉炅（左起）、韓素希、金惠秀、少女時代Tiffany的爸媽，都曾假借他們名義在外詐騙。（圖／Davichi臉書、韓素希、金惠秀、Tiffany IG）

記者陳雅蘭/專題報導

南韓雙人女團Davichi因唱紅《沒關係，是愛情啊》、《太陽的後裔》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《愛的迫降》等電視原聲帶出名，其中成員姜珉炅6日爆出父親、哥哥涉嫌詐欺，姜珉炅今（7日）透過公司表示，她18歲出道時多次因爸爸欠債糾紛所苦，早已跟父親斷絕往來。除了姜珉炅，包含「最美小三」韓素希（又譯：韓韶禧）、影后金惠秀（又譯：金憓秀）、MAMAMOO輝人、少女時代Tiffany等，都曾因「爸媽扯後腿」險斷送演藝事業。

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▲Davichi姜珉炅（左）的爸爸涉嫌詐欺。（圖／資料照）
▲Davichi姜珉炅（左）的爸爸涉嫌詐欺。（圖／資料照）
Davichi姜珉炅的爸爸、哥哥近日涉嫌不動產詐欺案，爆料者指出，姜爸、姜哥跟韓某在2017年與近19位投資者簽訂高達12億韓元（約台幣3100萬）的土地開發合約，內容聲稱2年內未開發的京畿道坡州林地，會開發成住宅用地，若計畫未實施，將會償還2倍金額，韓某甚至以「知名歌手Davichi姜珉炅的爸爸，是不會有問題的」博取投資者信任，但事發至今近6年都未見到開發，投資者們憤而提告，姜爸則出面喊冤否認詐騙，表明自己只跟韓某簽約，卻無故冒出不認識的人要錢，他目前已提告原告5人名譽毀損，韓某目前拘留中。

事實上，這不是姜爸第一次涉嫌詐欺、貪汙而被告；Davichi姜珉炅今忍無可忍發聲，她透過公司表示父親常爆出不光彩的金錢糾紛，早在18歲就跟爸爸斷絕往來，「為了盡到對受害者的道義責任，姜珉炅曾幫父親還債過，但姜珉炅從未參與任何開發事業與投資，此事件也跟姜珉炅無關，今後若再發生盜用姜珉炅的名義問題，必定嚴正處理」。

▲韓韶禧從「最美小三」變身最強女打仔。（圖／Netflix）
▲韓韶禧的媽媽常用她名義行騙。（圖／Netflix）
因出演《夫婦的世界》飾演「最美小三」呂多景走紅的韓素希，也因為媽媽涉嫌詐欺、用她名字行騙飽受困擾！韓素希2020年爆出申姓母親騙錢，欠下1000萬韓元（約台幣26萬元）搞失蹤，韓素希就提到父母在她5歲時離異，自己由奶奶帶大，年輕時以為幫忙還錢就能解決事情，未料助長媽媽惡習，導致債務越來越多，達到無法負擔的地步，直到20歲出道初期都在幫還債。豈料2021年5月再爆出她媽媽2018年2月至2019年9月期間，曾以韓素希名義到處借錢，當時有8500萬（約台幣210萬）未還。

韓素希的公司表示，申母在女兒未成年時以她名字開戶、用於借錢，媽媽期間還偽造文書，但法院判定一系列民事訴訟跟韓素希無關，「雖然利用韓素希名義借錢，但韓素希不用負連帶責任」。韓素希也因不是以個人的作品而是私事占用社會資源，對此感到抱歉，也嚴正表示「沒有幫還債的計畫」。

▲金惠秀媽媽在外到處借錢拖累女兒。（資料圖／華映）
▲金惠秀媽媽在外到處借錢，拖累女兒。（資料圖／華映）
出演《信號》、《神偷大劫案》出名的影后金惠秀，2019年她媽媽以投資名義到處借錢，總金額高達13億韓元（約台幣3300萬元）未還，國會議員也深受其害，遭欠2億5000萬最多。受騙者當時表示，因為是「金惠秀的媽媽」不疑有他，「反正金惠秀會幫忙還錢」，但金惠秀透過公司表示，母親多年前就有金錢上的糾紛，細節她不清楚也未參與，沒得到利益但會承擔償還責任；直到後期金惠秀心力交瘁，母女就此斷聯。

▲MAMAMOO林口演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲輝人的父親曾以「女兒是大明星」招搖撞騙。（圖／記者陳雅蘭攝）
夯團MAMAMOO成員輝人的父親，2018年遭爆找人合作生意卻不支付尾款，導致對方家破人亡，她回應早已與父親斷聯，但爸爸依舊拿「女兒是大明星」招搖撞騙，輝人曾表示願意協調解決，但強調從小爸爸就未盡到照顧的責任，媽媽也是信用不良者，2人早在2012年離婚，「我到現在都不知道我爸住哪裡，做什麼工作，過得怎麼樣」。此事當年掀起高度關注與討論。

第一女天團少女時代成員Tiffany在2018年4月也傳出爸爸借錢不還，受害者表示，2007年於菲律賓認識了Tiffany的父親，因為信任對方，所以借他3500萬韓元（約台幣91萬元），最後對方沒還錢搞失蹤，因為四處打聽都找不到人，決定放棄討錢。

馬東石的爸爸多年前也詐騙83歲奶奶房子跟養老金約5億韓元（約台幣1300萬元），奶奶因打擊太大罹患嚴重憂鬱症、腦溢血，最後馬東石替父道歉，也表示會負責到底。

▲▼Tiffany（上）跟馬東石的爸爸也都曾借錢未還。（圖／資料照）
▲▼Tiffany（上）跟馬東石的爸爸都曾在外騙錢未還。（圖／資料照）
▲51歲馬東石是國際影星。（圖／NOWnews資料照）
 

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