大牌韓星父母一起扯後腿！她爸詐12億、影后媽連議員都騙

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事實上，這不是姜爸第一次涉嫌詐欺、貪汙而被告；Davichi姜珉炅今忍無可忍發聲，她透過公司表示父親常爆出不光彩的金錢糾紛，早在18歲就跟爸爸斷絕往來，「為了盡到對受害者的道義責任，姜珉炅曾幫父親還債過，但姜珉炅從未參與任何開發事業與投資，此事件也跟姜珉炅無關，今後若再發生盜用姜珉炅的名義問題，必定嚴正處理」。
因出演《夫婦的世界》飾演「最美小三」呂多景走紅的韓素希，也因為媽媽涉嫌詐欺、用她名字行騙飽受困擾！韓素希2020年爆出申姓母親騙錢，欠下1000萬韓元（約台幣26萬元）搞失蹤，韓素希就提到父母在她5歲時離異，自己由奶奶帶大，年輕時以為幫忙還錢就能解決事情，未料助長媽媽惡習，導致債務越來越多，達到無法負擔的地步，直到20歲出道初期都在幫還債。豈料2021年5月再爆出她媽媽2018年2月至2019年9月期間，曾以韓素希名義到處借錢，當時有8500萬（約台幣210萬）未還。
韓素希的公司表示，申母在女兒未成年時以她名字開戶、用於借錢，媽媽期間還偽造文書，但法院判定一系列民事訴訟跟韓素希無關，「雖然利用韓素希名義借錢，但韓素希不用負連帶責任」。韓素希也因不是以個人的作品而是私事占用社會資源，對此感到抱歉，也嚴正表示「沒有幫還債的計畫」。
出演《信號》、《神偷大劫案》出名的影后金惠秀，2019年她媽媽以投資名義到處借錢，總金額高達13億韓元（約台幣3300萬元）未還，國會議員也深受其害，遭欠2億5000萬最多。受騙者當時表示，因為是「金惠秀的媽媽」不疑有他，「反正金惠秀會幫忙還錢」，但金惠秀透過公司表示，母親多年前就有金錢上的糾紛，細節她不清楚也未參與，沒得到利益但會承擔償還責任；直到後期金惠秀心力交瘁，母女就此斷聯。
夯團MAMAMOO成員輝人的父親，2018年遭爆找人合作生意卻不支付尾款，導致對方家破人亡，她回應早已與父親斷聯，但爸爸依舊拿「女兒是大明星」招搖撞騙，輝人曾表示願意協調解決，但強調從小爸爸就未盡到照顧的責任，媽媽也是信用不良者，2人早在2012年離婚，「我到現在都不知道我爸住哪裡，做什麼工作，過得怎麼樣」。此事當年掀起高度關注與討論。
第一女天團少女時代成員Tiffany在2018年4月也傳出爸爸借錢不還，受害者表示，2007年於菲律賓認識了Tiffany的父親，因為信任對方，所以借他3500萬韓元（約台幣91萬元），最後對方沒還錢搞失蹤，因為四處打聽都找不到人，決定放棄討錢。
馬東石的爸爸多年前也詐騙83歲奶奶房子跟養老金約5億韓元（約台幣1300萬元），奶奶因打擊太大罹患嚴重憂鬱症、腦溢血，最後馬東石替父道歉，也表示會負責到底。