武陵櫻花季上山要靠他　公車駕駛載出人情味

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海拔2000公尺的紅包有洋蔥！行駛豐原到梨山、武陵農場公車路線的余佳德說，多年來載送在地居民也迎來觀光客，握緊方向盤行駛高山道路，海拔2000公尺的梨山天候寒冷，但放在豐原客運制服口袋裡的紅包帶給他無限溫暖，這是一名70多歲乘客送給他的祝福，也表達感謝公車駕駛一年來翻山越嶺的服務。
61歲余佳德說，這名長者因體力不宜開車，這幾年都搭他的車往返梨山、豐原，駕駛員春節犧牲與家人團圓的假期照常發車，熱心乘客有的送水果、送菜，這名乘客上車刷完卡後，送他的竟然是一個小紅包，幾經推辭後，現在小紅包隨著他在山路奔馳，代表乘客的鼓勵和肯定。
交通局表示，中橫受限部份路段坍方，台8線77K處靈甫橋大客車管制，豐原客運865路調整為865臨須繞經南投埔里休息半小時，讓乘客上廁所或用餐，再經合歡山、武嶺等地才開抵梨山，以往走中橫公路大約3個半小時車程，現在上午9時10分從豐原發車，開到梨山已是下午2時30分，一趟公車167公里，足足開了5個半小時。
公車抵達梨山後稍喘口氣休息，下午3時半余佳德再開866出發到天池約11公里路程，到武陵農場還有35公里，直到下午6時10分完成一天213公里的公車路線，一般人以為在中橫開車紅綠燈少、景觀宜人，余佳德指出，「山路小、彎道多，還有落石都要注意」，尤其下雪時要加上雪鏈，為全台唯一雪地公車，道路結冰易打滑公車須折返。
武陵農場櫻花2月初開始大爆發，很多遊客每年來賞櫻，同樣搭乘余佳德開的公車，有如浪漫花季的約定，他憶及20多年前聽同事說中橫風景很美，自願來開這條路線，家人已習慣他開公車一趟出門要兩天時間，夜宿武陵農場的員工宿舍，翌日6時30分早班車，再度展開5個半小時的遠征行程到豐原。
交通局長葉昭甫表示，市民可獲搭公車10公里內免費，超過10公里最多只要10元優惠，今年武陵櫻花季從2月7日至2月28日，盛開的櫻花海粉紅魅力無法擋，不輸去日本賞櫻，櫻花季期間武陵農場周邊進行車輛管制，民眾可於豐原或東勢搭乘865臨公車前往梨山、次日再購票轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。
豐原客運經理羅乙棋指出，梨山-武陵農場賞櫻專車，路線里程約25公里，行車時間約60分鐘，每日3個時段發車，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等5站，以原車去返方式搭乘。