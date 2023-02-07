高雄春藝《影･響 台灣Ⅱ》 百部台灣電影登草地音樂會
睽違8年，今年高雄春天藝術節再寄出一封來自台灣電影的情書，《影･響 台灣Ⅱ》3/11-12晚上七點於高美館草坡登場。高市府文化局再度邀請資深電影人藍祖蔚擔任節目製作與主持，集結超過100部珍貴的台灣各年代珍貴電影畫面、53首歌曲旋律，搭配高雄市交響樂團現場演出眾人回憶深處的音樂旋律，更邀請范逸臣、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章及世紀合唱團共同帶來多首耳熟能詳的電影主題曲。
記者陳美嘉／高雄報導
2016年高雄春天藝術節自製全台第一場台灣電影交響音樂會《影．響 台灣50年50部電影》草地音樂會，今年《影･響 台灣Ⅱ》節目加倍升級，以史無前例、世界首創的製作規模，一次展現100部電影珍貴畫面及53首電影主題曲、配樂，並攜手譽有電影魔術師的剪接大師林雍益操刀重現百部電影精華，獻上屬於台灣電影的美麗聲與影。
從電影到音樂，密不可分，今年攜手台灣名作曲及編曲家陣容龐大，邀請李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰多位音樂大師串起一首首電影主題曲與配樂之旋律，搭配電影所精選電影歌曲包括《拍手歌》、《孤味》、《酒干倘賣無》、《魚仔He-R》、《遠行》等共53首。
節目升級之餘，製作團隊再創巔峰，邀請獲國內外影展與影迷、樂迷朋友肯定懷念的電影作品加入節目行列，其中的50部電影有，悲情城市、臥虎藏龍、刺客聶隱娘、哈勇家、陽光普照、瀑布、戀戀風塵、海角七號等多部經典電影。
3/11-12《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會，票價499元(四張九折)購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，最新節目資訊請上臉書「高雄春天藝術節」FB+IG或春藝官網查詢。