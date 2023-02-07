接見芬蘭訪團　蔡英文盼深化台芬交流、強化民主韌性

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，她要藉這個機會謝謝所有友台小組的議員朋友，不僅積極提升台灣和芬蘭的雙邊關係，也長期支持台灣的國際參與。主席凱爾納（Mikko Kärnä）更是多次透過社群媒體力挺台灣，台灣非常珍惜這樣的情誼。
蔡英文指出，近年來，台灣和芬蘭在各領域的交流，也有顯著進展，包括2021年雙邊貿易額較前一年成長30%，表現十分亮眼。一個多月前，剛在臺北召開「第七屆臺芬蘭經貿對話會議」，雙方針對綠能轉型、能源以及數位化等領域交換意見，成果非常豐碩。相信未來台灣和芬蘭的產業合作，會更加蓬勃發展。
蔡英文認為，此時此刻，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的盟友必須更加團結合作，共同守護區域的繁榮、供應鏈的安全以及民主自由的價值。
蔡英文也期待，台灣和芬蘭能進一步深化交流、分享經驗，一起強化民主的韌性，為雙方的人民創造更多的福祉。
凱爾納表示，希望與台灣建立更多連結，加強台芬關係，尤其在經濟方面。台灣是東亞重要的經濟參與者，芬蘭期盼擴大與台灣的經貿關係，以及拓展在科技、研究、教育及文化等領域合作；台灣的專業知識，尤其在半導體方面，受到高度肯定。
凱爾納提到，如同歐盟，芬蘭同樣支持台灣有意義地參與國際組織，這對於台灣及整個區域內人民的衛生、安全及福祉特別重要。在全球遭逢疫情的時期，友情顯得格外可貴，他要再次感謝台灣在此期間提供口罩。此外，面對地緣政治、強權競爭和烏克蘭戰爭，必須仰賴和平、民主等穩定價值，共同努力與合作。
凱爾納主席說，芬蘭與台灣共享自由、民主、人權、法治及平等等共同價值。看見鄰國強權不一定尊重這些價值，但台芬雙方堅守對共同價值、合作及安全的承諾。
凱爾納提到，雖然安全情勢日益險峻，但友誼卻越來越堅固，芬蘭很快就會加入北大西洋公約組織（NATO），美國已經非常明確表達對臺灣的堅定支持，從前存在戰略模糊之處，現在已由戰略清晰取代。
凱爾納表示，芬蘭和台灣雖然不大，但雙方以智取勝，攜手合作一定可以為國際發展，以及雙方人民和全球社會福祉做出貢獻。他也強調，世界上有人造成破壞的同時，就讓台芬共同建設，必須共同譴責中國對台灣的侵略，台灣有權利決定自己的未來。
訪團成員尚包括芬蘭國會友臺小組議員巴寇能（Tom Packalén）及芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Raunio）等，由外交部次長李淳陪同，入總統府與蔡英文見面，總統府秘書長林佳龍也在座。