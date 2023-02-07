隋棠遭控惡鄰居！網籲勿忘「美工刀事件」：真的由粉轉黑

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另外，隋棠還有曾經轟動一時「美工刀事件」，回到2012年隋棠和姚元浩、王心凌的三角戀爆發後，她就多次在鏡頭前淚崩，並留下「我的心像被美工刀一筆一筆的割著」等等名言，再加上在《犀利人妻》的劇中形象，讓輿論風向一面倒，也讓當時正紅的王心凌飽受批評，演藝事業大受影響，就連巡迴演唱會被迫取消，讓粉絲充滿不捨與心疼。
直到2015年，隋棠嫁給現任老公Tony後，也積極關心社會問題，卻也因為立場言論引發多次爭議，包含「扯社工後腿爆料遭性侵女孩」、「單親女殺兒被判死刑帶風向」等等，都被網友一一點名整理，發文痛批「這女人真看不下去！」而該篇Dcard文章也一度受到外界關注。
如今，隋棠再度陷入負面風波，也讓不少網友再度想起過去的事件，紛紛在PTT留言「做公益洗形象嘻嘻」、「隋棠不意外」、「支持心凌姊姊」、「想到霸凌朱芯儀」、「這美工刀會做表面，大家第一天知道？」、「人設崩壞，看來以前謠言是真的」、「我是從美工刀開始粉轉黑」、「 美工刀事件真的看一次作嘔一次。」面對鄰居事件，稍早隋棠的經紀人則回應：「我現在也還在了解這個狀況中，如果有任何的消息再回覆。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110