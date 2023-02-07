老婆太辣！許瑋甯坐邱澤大腿　豹紋緊身裙勒出S曲線

隋棠遭控惡鄰居！網籲勿忘「美工刀事件」：真的由粉轉黑

▲隋棠傳放任孩子製造噪音，被鄰居告上法院，也讓網友們再度想起「美工刀事件」。（圖／記者陳思誼攝）
▲隋棠傳放任孩子製造噪音，被鄰居告上法院，也讓網友們再度想起「美工刀事件」。（圖／記者陳思誼攝）

娛樂中心/綜合報導

42歲女星隋棠出道以來總是給人溫暖和充滿正面的形象，怎料，今（7）日卻被爆出長期放任孩子不管，在大直豪宅家中跑跳製造噪音，還對鄰居惡言相向，氣到對方告上法院，新聞曝光後，不僅隋棠的個人社群平台被罵爆，更有不少網友提到過去的黑歷史，直呼：「勿忘美工刀！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，隋棠過去曾被挖出許多爭議，例如拍攝《犀利人妻》時霸凌朱芯儀事件，當時就有網友爆料，隋棠疑似聯合其他演員一同排擠朱芯儀，甚至耍大牌刪掉朱芯儀戲份，而朱芯儀事後也曾回應：「因其他人年紀比自己大得多，和大家沒有什麼話題好聊，拍戲時很孤立，一個人在團體裡罵不回口，久而久之就變得沉默，也不想多解釋。」雖然最後兩人破冰，臉書留言關心彼此，但還是成為網友茶餘飯後的話題。

6.JPG
▲當年傳出隋棠（左）在拍攝《犀利人妻》時霸凌朱芯儀（右），讓許多影迷不能接受。（圖／NOWnews資料照）
另外，隋棠還有曾經轟動一時「美工刀事件」，回到2012年隋棠和姚元浩、王心凌的三角戀爆發後，她就多次在鏡頭前淚崩，並留下「我的心像被美工刀一筆一筆的割著」等等名言，再加上在《犀利人妻》的劇中形象，讓輿論風向一面倒，也讓當時正紅的王心凌飽受批評，演藝事業大受影響，就連巡迴演唱會被迫取消，讓粉絲充滿不捨與心疼。

直到2015年，隋棠嫁給現任老公Tony後，也積極關心社會問題，卻也因為立場言論引發多次爭議，包含「扯社工後腿爆料遭性侵女孩」、「單親女殺兒被判死刑帶風向」等等，都被網友一一點名整理，發文痛批「這女人真看不下去！」而該篇Dcard文章也一度受到外界關注。

▲姚元浩與王心凌私密照風波延燒。（圖／翻攝自臉書，2017.08.09）
▲隋棠針對姚元浩和王心凌的回應，也讓「美工刀」成為該起三角戀的經典名言。（圖／翻攝臉書）
如今，隋棠再度陷入負面風波，也讓不少網友再度想起過去的事件，紛紛在PTT留言「做公益洗形象嘻嘻」、「隋棠不意外」、「支持心凌姊姊」、「想到霸凌朱芯儀」、「這美工刀會做表面，大家第一天知道？」、「人設崩壞，看來以前謠言是真的」、「我是從美工刀開始粉轉黑」、「 美工刀事件真的看一次作嘔一次。」面對鄰居事件，稍早隋棠的經紀人則回應：「我現在也還在了解這個狀況中，如果有任何的消息再回覆。」（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

隋棠被控是惡鄰挨告！3子女噪音轟炸　竟要鄰居早點起床

隋棠「女明星命盤」曝光！唐綺陽親睹全程驚呆：根本奇蹟

隋棠「過年曾被詐騙」全部身家沒了！委屈喊對方說會還錢

繼承龐大家產怎麼用？隋棠不工作「帶家人定居國外」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀