中市大數據分析交通違規前五名

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黃士哲說明，數位時代下，如何以大數據分析交通違規案件、提出精進作為，他指出，面對多變的交通環境，唯有瞭解各種交通違規案件態樣後才能對症下藥，事半功倍。他提到，台中市111年度違規占比最高前五名依序為違規停車、一般道路超速、通行費未繳、轉彎或變換車道未依規定、闖紅燈。其中，一般道路超速違規案件以性別及年齡加以分析後，顯示在各年齡層中，以18-24歲年輕人違規最為嚴重，而騎乘機車的年輕男性更為主要違規者。
在重大違規部分，黃士哲說，依據無照駕駛違規態樣分析，實際未領有駕照有59%，其中未滿18歲占14%、滿18歲占45%；進一步分析，未領有駕照、且未滿18歲所駕駛的車種有95%是機車。對此，交通事件裁決處自110年6月起，針對未滿18歲違規駕駛案，每月挑檔提供清冊、交由警察局進行後續個案關懷協助，警察局另將學籍在台中市的無照駕駛列管案件，每月通報教育局轉各校，並啟動校園關懷輔導。
此外，針對酒後駕車，經大數據分析顯示，男性為主要的酒駕違規者，且在各年齡層的每十萬人違規人數中，以成年男性(25-64歲)酒駕情形最為嚴重，年輕男性(18-24歲)次之。
交通事件裁決處表示，將強力配合法務部行政執行署執行滯欠酒毒駕罰鍰專案，落實違規案件執行；並以專案方式積極移送強制執行，全力配合行政執行署辦理現場執行查封不動產、扣押車輛等強力作為，貫徹公權力、遏止酒毒駕發生。該處也提出「交通宣導教室」，以影片形式加強宣導變換方向燈需打方向燈的觀念。
盧秀燕表示，違規不僅妨礙交通，甚至可能造成傷亡；因此必須裁罰，一方面維持交通秩序，另一方面保障民眾的生命財產安全。她也說，裁罰僅是手段，最重要的仍是希望所有社會大眾確實遵守法律；此外，裁罰事小，但違規若有傷亡將造成無法彌補的遺憾。她更呼籲，一旦發生交通違規事件，大眾需支持公權力，以確實執行裁罰。