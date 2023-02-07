入住日本百年飯店大失眠　Eason一問才得知「驚悚答案」

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主持人阿Ken曾聽說「不能讓祂知道你看得到祂」的傳言，這話讓藝人謝忻也頗認同：「這是真的，不能跟祂有太多互動，我有一次在某節目，旁邊的觀眾在講鬼故事，結果故事中的主角把我從椅子上推倒。」但在場來賓聽完這段話，卻覺得她在做效果，謝忻則發誓自己句句屬實：「這片段還有播出，我在椅子上就一直對著攝影機說我好暈，沒多久就摔到場中間，說著我看到『那個人』跑來我面前把我推倒，我後面就在休息室休息，完全沒辦法錄影。」
謝忻曾到美國洛杉磯朝聖當地著名的「猛鬼飯店」：「在藍可兒案前，朋友說要帶我去住住看，因為據說這間酒店自殺案件頻傳，所以房價很便宜，可是我們進去要訂房時，房間全部都滿的，後來沒多久，就發生藍可兒的事情，我就很慶幸當下沒有住進去。」同場來賓Eason也去過這間酒店：「我是在藍可兒事發後想去住，因為它真的交通很方便，但我一到以後，櫃台大門深鎖，沒人招待也沒人出入，但我想說既然來了，就要在大廳合照留念，結果我手機一拿起來都沒有訊號，相機開始跳奇怪訊號，快門也按不下去，直到我離開後，才有辦法正常的使用手機。」
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