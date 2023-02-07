台南議長涉賄！綠中評會出手 邱莉莉、林志展遭停權3年
台南市正、副議長選舉涉賄案引發全國關注，台南地檢6日再度傳喚民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展，經過15小時約談、訊問，今（7）日0時50分邱莉莉、林志展各以150萬、120萬交保。民進黨中評會今日下午在中央黨部召開會議，中評會主委賴瑞隆於會後記者會表示，會議中共有9名中評委出席，並達成共識，對於邱莉莉、林志展予以停權3年處分，是否除名則待司法調查後再討論。
記者黃宣尹／台北報導
賴瑞隆表示，台南市正、副議長選舉涉賄，嚴重影響民進黨聲譽，邱莉莉、林志展在1月9日自請處分，靜候司法調查，也在1月11日到廉政會說明，今日也再度提出書面聲明，接受停權處分。
賴瑞隆說，為維護民眾對民進黨期待，中評會援引黨章二十九條，予以評議、裁決適當處分。中評會經過1小時討論後決議，對於邱莉莉、林志展予以停權三年，是目前黨章中停權的最高年限，等待司法調查結果後再行做處置。
賴瑞隆也坦言，內部當然有討論到除名問題，但除名還是要依照法律事實，包括當事人名譽都要考慮。因此，為符合人民期待以及民進黨改革方向，大家討論停權3年，這是現行最重處置，將來司法若有更清楚證據，是否除名，中評會會再處理。