陳柏惟堂哥遭爆「政治渣男」！基進：證明堅持不提名正確

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朱姓志工表示，據她所知，陳玄曄劈腿的受害者至少超過5人，要求陳玄曄向受害者道歉，並刪除私密照不外流。記者會上更撥打電話要求陳玄曄與陳柏惟回應，但是兩人都沒有接電話。
媒體詢問，陳柏惟不是當事人，為何要為此負責？朱姓志工說，當初她們支持陳玄曄是因為信任陳柏惟，因為陳玄曄是有陳柏惟背書，所以才會相信陳玄曄。志工更指控，陳柏惟想透過關係想要消音或掩蓋，導致相關受害女性投訴無門。
針對陳玄曄及其堂弟陳柏惟爭議事件，台灣基進今日回應表示，對於台灣政壇發生此案深表遺憾，並對受害女性表達最深的慰問。去年九合一大選期間，陳柏惟要求基進提名具多次酒駕前科的陳玄曄參選台中市議員，遭基進果斷拒絕後，聲明退黨。
基進指出，對於陳柏惟當時「親親相挺」，不惜以退黨為籌碼，欲迫使基進提名酒駕累犯，台灣基進無法苟同。如今，陳玄曄再爆其他爭議，再度證明台灣基進過去堅持提名不妥協、不做突破底限的交易，是基於社會良知的正確決定。
針對堂哥被指控是渣男，陳柏惟在臉書發文道歉表示，「我身為團隊領導者，沒有仔細注意到團隊裡的各種大小狀況，這部分的確是我的疏失。事件造成許多關心的人失望，讓大家操心，非常抱歉。」
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