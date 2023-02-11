泰國白富美出演《璀璨帝國》　家族資產超過30億

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，Nam在實境秀中，不會燒開水、缺乏生活技能的生活片段，引起網友熱議。Nam則表示，自己連衣服都有造型師打理，每天至少會換2次服裝，包括上學的穿搭、渡假的泳衣和日常外出服裝。在節目中，她跟朋友上街購物，看到喜歡的衣服就全部買，甚至幫朋友買單，闊綽的消費風格讓節目增加許多看點。
而Nam最炫富的一點是，住在紐約的富豪多半會買下曼哈頓的豪華公寓，但Nam直接定居紐約第五大道上的朗廷酒店，在酒店裡度過奢華的研究所求學生涯。Nam表示相較於公寓，酒店有24小時的專人服務，完全不用做家事，非常適合她。根據官網，在朗廷酒店最基本的房型住一晚至少要價新台幣2萬元以上，定居於此需要雄厚的財力。
由於從小不用做家務事，生活起居都有家管人員們打理，Nam認為住在高級酒店最方便，甚至跟朋友聊天時，口出狂言：「為什麼你們的生活常常要自己動手？」，讓人感受紐約的貧富差距。但是Nam也在節目中表示，自己不是完全耍廢的小公主，曾經在漢堡王打過工，也很認真唸書，她在節目播出後，也在社群平台上指出：「一切都只是娛樂效果」，意指她還是有基本的生活自理能力，只是節目將她的言行舉止加以放大。
另外，有別於亞洲富豪的美式風格和古銅色肌膚，Nam的外型是亞洲社會印象中的白富美形象，不僅皮膚白皙，洋裝方便也多以素色洋裝、小碎花，並搭配各式各樣的高跟鞋，長相非常甜美耐看。
在節目中，她也展現自己的日常生活，以及她渴望跳脫舒適圈，認識不同領域朋友的心情。經過節目的播送，Nam從普通的哥倫比亞大學生，變成有超過3萬人追蹤的小網美。而她即將從研究所畢業，未來是否會找工作，還是繼續當爸爸的小公主，讓觀眾感到相當好奇。