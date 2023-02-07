三鐵女患脾臟腫瘤　醫妙手保留部分脾臟

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擔任傳統產業高階主管的李小姐表示，本身平時很喜歡運動，多年來也都會四處報名參加三鐵比賽，「原本以為自己是健康寶寶」，沒想到去年底安排北部醫院健康檢查，醫師掃腹部超音波時突然告知：「你的脾臟有異常現象，建議盡快門診追蹤」，讓她當下感到十分訝異，連忙趕緊回診。
果然醫師看完檢查影像之後，確認是脾臟腫瘤，大小約為6公分，雖然現階段無法判斷良性或惡性，加上她沒有任何不適的感覺，但醫師仍建議安排手術切除為宜，避免腫瘤持續擴大，否則萬一腫瘤撐破血管造成腹內出血，恐怕會有嚴重後遺症，甚至有生命危險。
李小姐雖然不排斥手術，但她希望未來仍可保持高強度的運動模式，加上上網搜尋後，發現脾臟對於人體免疫力扮演十分重要的功能，因此期待能以部分切除取代全脾臟切除，經不斷搜尋相關資料，最後決定向亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰求助。
葉俊杰指出，脾臟位於腹腔內胰臟尾端，成人脾臟長度約7-12公分，主要是負責過濾血液、清除老化紅血球及免疫等功能，尤其脾臟具有宛如「空氣濾清器」的作用，可以清除體內病菌，尤其是有莢膜的細菌，如肺炎鏈球菌、嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等易致死細菌，是人體十分重要的器官之一。
葉俊杰表示，脾臟腫大原因很多，包括嚴重撞擊出血、感染、紅血球結構異常以及癌細胞侵犯等，一旦開始腫大，脾臟就會逐漸壓迫到鄰近器官，產生腹脹、左腹痛或胸痛等症狀，因此需找出腫大原因對症下藥；經再次透過超音波及斷層掃描後，診斷患者疑似罹患「脾臟錯構瘤」。
經考量患者本身需求及身體狀況後，決定以微創腹腔鏡執行「脾臟切除後合併自體移植手術」，先將脾臟全切除，術中確認無惡性病灶，再摘取正常脾臟部分約5塊、每個約4公分，採取自體移植方式植入腹部大網膜腔內，後續只要能保有25％的脾臟，就能維持原有免疫力，生活功能不受影響。
日前患者回診時除了感謝醫師外，也開心透露等體力恢復後就會恢復三鐵練習，啟動上山下海的旅程。
葉俊杰也提醒，脾臟與肝臟都屬於沒有痛覺神經的器官，加上脾臟腫瘤一般沒有明顯症狀，若沒有合併脾臟腫大的情況下，往往得靠檢查才能察覺脾臟有異狀而揪出病症，建議民眾可以透過例行性健檢掌握自己的健康，避免病情持續惡化。