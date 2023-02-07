市長會議拍板！北市準公共托育補助再加碼1000元

台北市長蔣萬安上任至今約莫一個半月，持續推動選前承諾的政見。為減輕家長經濟負擔，且配合中央112年起取消稅率限制，蔣萬安於今（7）日市長會議中，拍板準公共托嬰中心（簡稱準托育，0至未滿3歲童）及居家托育人員的兒童，加碼托育補助1000元，從現行每月補助4000元提升至5000元；至於針對第二胎以上兒童，則從每月6000元提升至7000元，讓家長一年可省下1.2萬元，相關補助政策力拚今年下半年上路。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今日上午召開市政會議，會中針對公共托嬰中心補助部分，112年起也跟俗中央取消稅率限制的政策，北市府補助也同樣取消，意即補助將不排富。大公托每月收費1萬1000元，中央補助5500元、北市再友善托補2500至4000元，因此家長自付約3000元；小家園（公共托育家園）每月收費1萬4500元，加上中央準公托補5500元、友善托捕2500至4000元，家長自費約5000元，上述預估1712名兒童及家長能受惠。
至於準公共化托嬰中心也同樣因應中央不排富政策，北市同樣改為不排富，並從現行每月補助4000元（第二胎以上6000元），再多加碼1000元，預估家長自付托育費用保母7000元至8500元、私托1萬元，預估近6000人受惠。市府方面表示，市長今日拍板後，後續將請社會局研擬配套措施，並在北市議會4月開議後隨即遞案審查，待通過後即可上路，最快拚今年下半路上路。