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陳德容露臉戳破重症烏龍！聚會照飄仙氣　網：女神回來了

▲陳德容（右）和朋友聚會，氣色紅潤，看起來精神很好。（圖／翻攝自陳德容FB）
▲陳德容（右）和朋友聚會，氣色紅潤，看起來精神很好。（圖／翻攝自陳德容FB）

記者江芷稜/綜合報導

曾演出《梅花烙》、《一簾幽夢》的知名瓊瑤女郎陳德容，近日出演電影《山中森林》，飾演反差極大的酒店老闆娘淑貞，在劇中抽煙、打人，還怒飆髒話，有相當大的演技突破。不過她並未出席相關宣傳活動，一度傳出染上新冠肺炎重症，讓影迷相當憂心。不過，她今（7）日在社群平台曬出睽違已久的美照，證實狀態還是很好，網友紛紛稱讚「女神回來了」！

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▲41歲陳德容清純宛若當年《梅花烙》白吟霜。（圖／截自微博，2015.11.02）
▲陳德容的清秀臉龐數十年如一日，與當年《梅花烙》白吟霜差異不大。（圖／截自微博，2015.11.02）
48歲的陳德容近年把事業重心移往大陸，近日傳出她染疫，因為確診重症，所以鮮少露臉，不過她接受《聯合報》訪問時，表示這是烏龍爆料，坦言年初確實感染，但僅屬於輕症，只是來回奔波兩岸，又染上感冒，引發皮膚過敏，才會導致一場誤會。

▲陳德容近幾年事業重心移往大陸，較少返回台灣。（圖／翻攝自陳德容臉書）
▲陳德容近幾年事業重心移往大陸，較少返回台灣。（圖／翻攝自陳德容臉書）
她在社群平台更新近況，原本發文停留在去年聖誕節，睽違1個多月，今日終於再度露臉，和好友一起品嘗頂級日本料理，開心寫道：「3年～～我們終於見面了」，依舊是招牌的長髮、大眼睛，氣色紅潤、神采奕奕，完全不是傳聞中的重症病人。她還分享壽司、生魚片等許多美味料理，顯然是一場滿足的聚會。網友看著一道道佳餚也嘴饞了，直呼「食物都好精緻，一定都好吃」、「很想和兩位美女一起共餐」、「這一桌的海鮮都讓我好心動，不過最心動的是你」。

▲陳德容（右）年初確實染疫，不過只是輕症。（圖／翻攝自陳德容FB）
▲陳德容（右）年初確實染疫，不過只是輕症。（圖／翻攝自陳德容FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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