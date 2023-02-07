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把討厭的菜變喜歡 台南校廚團隊發揮創意改造食材更美味

▲永康國小獲得金牌的作品，內容有紅豆飯、菠菜烘蛋、南瓜燒雞、紅燒茄子、菇菇湯，營養豐富又好看（圖／記者林怡孜攝，2023,02,07）
▲永康國小獲得金牌的作品，內容有紅豆飯、菠菜烘蛋、南瓜燒雞、紅燒茄子、菇菇湯，營養豐富又好看（圖／記者林怡孜攝，2023,02,07）

記者林怡孜/台南報導

台南市第4屆學校午餐廚藝競賽今(7)日上午於亞洲餐旅學校活力登場，今年以「醜小鴨的逆襲-食材形象改造」為主題，，31所校廚團隊展現健康、安全、美味軟實力，各校無不卯足全力爭取獎項，台南市長黃偉哲親頒獎勵嘉勉優秀營養師與廚師的優異表現，對其在學校午餐的用心付出表達謝意。

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黃偉哲致詞時表示，感謝教育局及各校營養師與廚師為學校午餐品質把關，不僅要讓學生吃得健康美味，同時也要獲得充足、均衡、完善的營養。藉由本屆廚藝競賽，將胡蘿蔔、香菇、洋蔥、南瓜、苦瓜、青椒、茄子、小黃瓜及其他常被孩子挑食的蔬菜，透過創意巧思與烹調技巧，成功改造原有形象，搖身一變成為廣受喜愛的菜餚。


教育局副局長吳國珉表示，本屆首次分成實作競賽與海報發表兩組，各校在35元的食材成本下，設計一份一主食加3菜1湯的午餐菜單，並在限制時間內完成菜單料理，或於賽前製作海報分享設計理念。透過營養師與校廚合作，現場交流、觀摩，展現各校獨有營養午餐特色及風味，並將各校料理概念、技巧帶回校園應用至午餐供應中，期許台南市15萬名學童獲益，未來更會持續推廣營養教育，建立學童優良飲食習慣。

▲各校得獎團隊合影（圖／記者林怡孜攝，2023,02,07）
▲各校得獎團隊合影（圖／記者林怡孜攝，2023,02,07）
教育局表示，本屆參賽隊數更甚以往，擴大加碼金牌獎金與獎項，激勵獲獎參賽者，也將安排專業團隊入校拍攝金銀銅牌得獎學校特色影片，提升校廚及營養師榮譽感。比賽成績揭曉，實作競賽組由永康國小奪得金牌，獲得15,000元獎金；銀牌由大成國小及永信國小獲得，各可贏得9,000元獎金；銅牌有3隊獲獎，分別是復興國小、仁愛國小及麻豆國小，各可獲得6,000元獎金。

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