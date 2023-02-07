3Q堂哥遭控利用選舉腳踏5條船　陳柏惟臉書道歉

前立委陳柏惟堂哥、曾參選台中大烏龍區市議員的陳玄曄，今遭前競選團隊女志工控訴，隱瞞有交往19年女友的事實，將競選團隊志工當後宮，至少劈腿5人。陳柏惟與陳玄曄今天皆未出面，下午先後以臉書回應此事並道歉，陳柏惟表示不清楚堂哥和女志工們相識的細節，但理解也同情當事人受到的傷害，希望事件圓滿落幕。
記者顏幸如／台中報導
前立委陳柏惟去年力挺堂哥陳玄曄參選台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）市議員，據傳是與基進黨決裂、決定退黨的導火線，但陳玄曄於選前被踢爆有酒駕前科，落選後又被爆料與女志工有不正常性行為。
今（7）日有兩名女子出面指控，陳玄曄參選台中市議員時，隱瞞自己有交往19年女友的事實，與競選團隊多位女志工、支持者發生不正常性行為，有人因此人財兩失，當受害者揚言揭露此事，陳玄曄竟嗆聲「反正我沒有要選了」。陳玄曄與陳柏惟今（7）日皆未出面，稍早陳玄曄在臉書道歉，表示已辭去所有現有職務，並離開原本的團隊場域，自己不會迴避任何責任，更願意承擔該受到的懲罰。
陳玄曄在臉書表示，其他工作同仁與親友並不知細節，自己對於私事不成熟的處理態度，「連累他們也讓許多人失望傷心，讓我感到深深的愧疚」、「當時我逃避質問，幼稚地以情緒氣話回覆，沒有想到這些文字會造成別人有多受傷，這一切是我做錯了」。
陳玄曄發文半小時後，陳柏惟也在粉絲頁發文，證實「事件牽涉到的對象，曾經是我團隊的志工」，但在選擇與推薦團隊成員上，他只留意是否具有在地的服務經驗與熱忱。「不清楚他們相識的細節」。
陳柏惟說，自己身為團隊領導者，沒有仔細注意到團隊裡大小狀況，「這部分的確是我的疏失。事件造成許多關心的人失望，讓大家操心，非常抱歉」。他表示現在最需要的是當事人積極處理面對，「希望當事人能妥善處理，盼事件能早日圓滿落幕」。