《鬼家人》替王凈慶生！庹宗華、林柏宏10年後再續父子情
動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》今（7）日舉行首映記者會，由導演程偉豪、監製金百倫與吳明憲當起證婚人，主要演員許光漢、林柏宏、王淨、蔡振南、庹宗華、王滿嬌齊聚一堂拉開「巨大紅包」，兩旁冒出象徵片中元素的冥婚紙紮新郎及警車封鎖線，伴隨四周噴出的紙花，眾人期許票房破億！知名主持人小S也帶著女兒前來觀影。
記者黃雅琪/台北報導
劇組今日特別為王凈慶生，由許光漢、林柏宏唱著生日歌端出「警車造型」的蛋糕，王凈也在現場許下生日願望：「第一個願望希望票房破億，就可以聽到導演的歌聲；第二個願望希望電影想說的每件事都可以被理解，社會上的人都可以明白愛是什麼。」語畢，還被主持人黃子佼稱讚：「不愧是作家！」
首次出現在電影活動現場的蔡振南，在片中演出黑道大哥，其中一幕還被林柏宏飾演的鬼魂上身，讓向來很Man的蔡振南顛覆形象演出。蔡振南坦言：「我拿到劇本其實有一點點不太敢拍，我怕被圍毆，猶豫了很久才拍！我第一次演得這麼壞。」他補充提到，自己的舞藝精湛，要大家進電影院觀看。
另一位資深演員王滿嬌，在片中演出林柏宏的阿嬤，她直言：「憑良心說拍了60幾年的電影，頭一次拍到這種戲，而且這麼奇怪的戲真的處處都是難點，而且真的很難演！」
庹宗華10年前曾於林柏宏在《到不了的地方》演出父子，這回延續親情角色：「我們兩人很有緣，二度在電影裡演父子。」再次與庹宗華合作，林柏宏表示：「就是覺得很安心！在戲裡面我們的父子情誼，對我來說是這個電影非常感人的點。」他透露自己看電影時也跟著掉淚。