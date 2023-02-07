李昇基當過D社元旦情侶！唯一深愛過的前女友 只有潤娥
韓星李昇基2021年爆出熱戀李多寅，南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱D社）也公開多張2人約會照，甚至連「帶她見家長」的畫面都有，他們也都未否認戀情；直到今（7日）李昇基表示，已跟李多寅求婚成功，婚禮將於4月7日舉行。其實這是李昇基出道以來第二次承認另一半，在跟李多寅交往前，他唯一公開過的女朋友，就是「少女時代」的潤娥，2人還是2014年的「元旦情侶」。
記者陳雅蘭/綜合報導
李昇基2009年曾傳出與韓孝周交往，但2人證實只是朋友，他們在2020年上節目《首爾鄉巴佬》，合體亮相打破傳聞。其實李昇基多年來一直表示「少女時代的潤娥是我的理想型」，2人也在節目《強心臟》結緣，直到2014年1月1日，D社公開2人約會照，他們便以「元旦情侶」認愛，但隔年8月傳出李昇基跟潤娥因聚少離多，決定退回好朋友關係、和平分手，戀情僅維持1年8個月。
李昇基空窗5年多，終於在2021年脫單，D社更以標題「奶奶，這是我女朋友」報導李昇基、李多寅的約會過程，他們是透過高爾夫球認識，2020年在江原道江陵打球被民眾目擊爆料給媒體，才發現2人早已祕戀1年。D社當時跟拍小倆口，李昇基、李多寅雖然喬裝、行徑低調，仍難掩明星光環，一前一後上車前往李昇基的奶奶家。
李昇基當時大方將李多寅介紹給家人，私下也不隱瞞戀情，男生只要沒拍戲必定見女友，逢人就介紹李多寅「是我的女朋友」，而他也見過女方家長，感情看來十分穩定，並決定在今年4月互許終身。
李昇基今表示要宣告「重要的事」，決定跟心愛的李多寅「作為夫妻共度餘生」，他說：「我求婚了，也得到了同意，將在4月7日舉行婚禮。因為有了終身要負責的人，所以懷著開心的心情，親自跟大家傳達這個消息。」
李多寅出身演員世家，爸爸為演員林榮奎，媽媽則是資深演員甄美里，甄美里畢業於名校世宗大學舞蹈系，因參加韓國小姐獲封「最上鏡小姐」而進軍演藝圈，代表作為《大長今》，她飾演的「崔尚宮」一角廣受亞洲熟知。她姊姊是知名演員李侑菲，李侑菲曾合作過宋仲基、李鍾碩、李準基等人，逗趣的是，早在2013年李侑菲就曾與「未來妹婿」李昇基合作過《九家之書》。