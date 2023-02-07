中和高風險家庭3死 陳建仁：盼政府肩負照顧人民責任
新北市中和區上周發生高風險家庭一家4口3人餓死的悲劇，獨留失智年邁老父，行政院長陳建仁今（7）日於臉書發文表示，為此痛心難過，指示衛福部積極與地方相關單位聯繫協調，要先行妥善照顧倖存的家屬，更要督導地方政府徹底落實脆弱人口群照顧，檢討現行社會福利措施是否有疏漏，盼政府肩負起照顧每一個人民的責任，莫讓這類憾事再次發生。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁對於上周新北憾事表示深為痛心難過，自己也指示衛福部積極與地方相關單位聯繫協調。不僅要先妥善照顧這位倖存的老先生，更要督導地方政府徹底落實各脆弱人口群的照顧，檢討現行社會福利措施是否有疏漏。
陳建仁說，除督促各地方政府應確實依強化社會安全網核定的專業人力儘速補足；並依強化社會安全網建立的跨體系多機構分工架構，主動通報與轉介需要協助的脆弱人群，不用再等民眾提出申請，何況脆弱家庭資訊相對不足，政府應主動協助，減少可能的執行疏漏；此外更要善用社區鄰里的關懷支持與通報系統，彌補公部門無法面面俱到的限制。
陳建仁表示，希望政府要肩負起照顧每一個人民的責任，特別是需要被照顧的鰥寡孤獨、身心障礙者和脆弱者，莫讓這類憾事再次發生，並責成政委林萬億督導相關部會，盡快完成該案例的檢討報告，作為各級政府改進的參考。