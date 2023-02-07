名家論壇》黎榮章／陳建仁有機會拼2024？

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進一步針對網友討論陳建仁的留言進行熱詞關聯性分析，發現與陳建仁關聯度較高的正面詞彙包括新局、民心、期盼、民主自由、很穩、暖男等，反映民眾對內閣改組的期待，以及陳建仁在支持者心中的個人形象。不過，與陳建仁相關的負面詞彙則包括年金改革、米蟲、愛錢、高端疫苗、戀棧等，顯然深藍族群對他主導軍公教年改的餘恨未消，又對他於疫情期間捍衛高端有所不滿，恐已形成大眾對他的負面標籤，不可不慎。
而若比較藍綠營側翼粉專對陳建仁的態度，可發現綠側翼的貼文156篇，略多於近期狂打陳建仁的藍營側翼的144篇，綠營對陳建仁組閣多是持期待、鼓勵態度，藍營則是質疑、冷嘲熱諷。值得注意的是，藍綠側翼針對陳建仁的貼文數雖然差不多，但成效卻天差地遠。綠營側翼的陳建仁貼文創下185541高互動量，反之藍側翼的陳建仁貼文互動數只有20612，相差約9倍。究其原因，網路上的親綠粉專多為英粉，自然力挺陳建仁，粉專追隨者也熱烈回應，是陳建仁現成的網路義勇支持者，也是他現階段的優勢之一。
陳建仁組閣是蔡英文一手主導，蔡英文任期最後一年半，她選擇了與其信賴關係密切的陳建仁來協助她一同度過。綜合評估陳建仁的優劣勢，他的正面評價與普世人權、暖男形象關聯緊密，近期雖有負面批評，但網路上簇擁者多，好感度得以維持，特別的是他獲得許多英粉的擁戴，與副總統賴清德的深綠獨派色彩有很大區別。不過，陳建仁的任期只有一年多，且民進黨總統初選下個月就要登場，陳建仁有沒有機會把握現有的自身優勢，靠閣揆位置迅速做出亮點政績，持續維持高聲量，進而成為賴清德的有力挑戰者，恐怕還得持續觀察。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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