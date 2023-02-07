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名家論壇》黎榮章／陳建仁有機會拼2024？

▲行政院長陳建仁上任後，網路好感度穩定，未因藍營攻擊而太受影響。（圖／行政院提供）
▲行政院長陳建仁上任後，網路好感度穩定，未因藍營攻擊而太受影響。（圖／行政院提供）

文／黎榮章

農曆年過後，總統蔡英文發動內閣改組，蘇貞昌下台，選後呼聲高的「仁燦配」正式上路。陳建仁過去被認為是民進黨2024年總統大選的有力人選，但2022九合一敗選，陳建仁擔任競選主委的台北市長一役同樣慘輸，削弱了他的政治能量。不過，陳建仁短暫回歸學術界後，如今又返回政壇，他雖然宣示行政院長是他「人生最後一個政務公職」，但外界仍關注他能否在接下來的任期中有所表現、有無機會成為民進黨內新天王。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察陳建仁近來的網路聲量與好感度趨勢，在農曆年前改組氣氛越來越濃時，陳建仁被提出討論的機會也增多，到年初四（25日）開始，媒體報導陳建仁將組閣，他的網路聲量也開始衝高，而在正式接任閣揆後聲量連續兩天突破萬則，高峰甚至有2.1萬則聲量。不過，陳建仁在1月初，網路好感度一度超過1，正面討論比負面多，顯示他「聖光」之強，而確認再度出仕後，則成為在野黨的攻擊標靶，他被指在中研院領高薪、五度借調當官等事，這些攻擊讓他的好感度跌落至0.5以下，不過他正式接任閣揆後，支持者擁戴聲量漸起，使陳建仁的網路好感度得以維持，至今的好感度在0.3上下，不至於一路下探。

▲陳建仁：網路聲量與好感度趨勢（圖／QuickseeK提供）
▲陳建仁：網路聲量與好感度趨勢（圖／QuickseeK提供）
進一步針對網友討論陳建仁的留言進行熱詞關聯性分析，發現與陳建仁關聯度較高的正面詞彙包括新局、民心、期盼、民主自由、很穩、暖男等，反映民眾對內閣改組的期待，以及陳建仁在支持者心中的個人形象。不過，與陳建仁相關的負面詞彙則包括年金改革、米蟲、愛錢、高端疫苗、戀棧等，顯然深藍族群對他主導軍公教年改的餘恨未消，又對他於疫情期間捍衛高端有所不滿，恐已形成大眾對他的負面標籤，不可不慎。

▲陳建仁：網友討論內容 正負情緒關聯詞分析（圖／QuickseeK提供）
▲陳建仁：網友討論內容 正負情緒關聯詞分析（圖／QuickseeK提供）
而若比較藍綠營側翼粉專對陳建仁的態度，可發現綠側翼的貼文156篇，略多於近期狂打陳建仁的藍營側翼的144篇，綠營對陳建仁組閣多是持期待、鼓勵態度，藍營則是質疑、冷嘲熱諷。值得注意的是，藍綠側翼針對陳建仁的貼文數雖然差不多，但成效卻天差地遠。綠營側翼的陳建仁貼文創下185541高互動量，反之藍側翼的陳建仁貼文互動數只有20612，相差約9倍。究其原因，網路上的親綠粉專多為英粉，自然力挺陳建仁，粉專追隨者也熱烈回應，是陳建仁現成的網路義勇支持者，也是他現階段的優勢之一。

▲臉書親藍、親綠粉專：提及陳建仁之貼文 貼文數據比較（圖／QuickseeK提供）
▲臉書親藍、親綠粉專：提及陳建仁之貼文 貼文數據比較（圖／QuickseeK提供）
陳建仁組閣是蔡英文一手主導，蔡英文任期最後一年半，她選擇了與其信賴關係密切的陳建仁來協助她一同度過。綜合評估陳建仁的優劣勢，他的正面評價與普世人權、暖男形象關聯緊密，近期雖有負面批評，但網路上簇擁者多，好感度得以維持，特別的是他獲得許多英粉的擁戴，與副總統賴清德的深綠獨派色彩有很大區別。不過，陳建仁的任期只有一年多，且民進黨總統初選下個月就要登場，陳建仁有沒有機會把握現有的自身優勢，靠閣揆位置迅速做出亮點政績，持續維持高聲量，進而成為賴清德的有力挑戰者，恐怕還得持續觀察。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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