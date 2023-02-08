雙北「3大賞櫻秘境」公開！美到在地人驚呼：不知這裡有
下週二（2/14）就是西洋情人節了，正巧碰上櫻花季綻放，若你是old school派，喜歡與情人賞花散步，不妨來場粉嫩老派的散步約會行程！《NOWnews今日新聞》整理出搭乘大眾運輸工具就能到的賞櫻秘境，其中樂活公園、汐科櫻花大道，還有台北101正樓下廣場櫻花樹，現在都已經開滿粉紅櫻花，地理位置就在台北市內湖區、信義區、新北汐止區，想在情人節來場浪漫櫻花邂逅的朋友們照著走就對了！
記者汪睿琦/綜合報導
📍內湖樂活公園
位於台北商業科技重鎮內湖區的樂活公園，想必台北市民一定不陌生，但你知道嗎？每到櫻花季樂活公園就會盛開滿園粉紅，粉嫩指數簡直不禁讓人「少女尖叫」！目前2月開始樂活公園夜櫻季也已經開跑，記者實際走訪時已經可以看到大批遊客搶著跟櫻花拍照，還有來自國外的朋友推著嬰兒車，帶著家中寶貝前往賞花。
內湖樂活公園就位於捷運東湖站步行10分鐘左右之處，想在情人節與另一半牽牽小手、感受涼涼微風，不妨坐捷運到東湖站在慢慢散步過去，也是一大享受。到了樂活公園不只可以賞花，園內還有大片草皮，還能看到有人自備野餐墊來此野餐，待晚一點還有機會看到點燈後的「夜櫻」，可說是相當chill的約會行程喔。
📍汐科櫻花大道
位於汐止科技園區內竟然也有滿片粉嫩櫻花可以看！地理位置雖然明顯，坐火車到汐止火車站，或從南港展覽館換678線公車坐10分鐘就可抵達，但「秘境程度」還是讓很多汐止人都直呼「我不知道這裡可看櫻花！」原來汐科櫻花大道就是平時的康誥坑溪步道，在當地沿著溪流種植整排山櫻花樹，再由汐止區公所、文化里辦公處悉心維護，才有每年盛開繁茂的「櫻花秘境」可以看。
目前汐科櫻花大道的櫻花已經盛開茂盛，不少攝影部落客已經紛紛衝第一波拍下絕美「櫻」姿，不過根據攝影家「達浪的日常手札」分享，想衝汐科櫻花大道看最完整的花林，「應該一月底就要來，不然只剩半邊可以看。」但根據攝影家分享的照片來看，還是很美啊！想過粉嫩情人節的朋友們不妨去碰碰運氣囉。
📍松壽廣場公園
在繁華熱鬧的信義區中，竟還藏著秘境櫻花？沒錯，位於101大樓樓下、台北市政府大樓正對面的松壽廣場公園中種植了數棵櫻花樹，原本只是拿來美化市容，沒想到每道櫻花盛開之際，就會吸引不少追櫻攝影家、遊客來此地朝聖。
白天時觀賞，粉嫩的花朵襯托後方湛藍天空，剎那間還以為來到日本！到了晚上也是一大看頭，點燈後的夜櫻搭上後方101大樓每天都會有的燈光秀，加上今年情人節很幸運地碰上台灣燈會，101作為花燈之一，每天晚上定時也會上演精采燈光秀，配上櫻花來拍絕對炫爆IG！