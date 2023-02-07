前妻被封「嫩版陳德容」竄紅！方順吉爆離婚：我概括承受
以童星出道的40歲台語歌手方順吉，今（7）日無預警在臉書公布離婚訊息，透露自己與老婆「小獅」已經分開2年，並公開秀出身分證配偶欄已是空白，讓外界相當震驚，因為他在2020年10月才帶著老婆、兒女一起走金曲獎紅毯，分享入圍的榮耀時刻，全家表面看起來和樂融融，有一副明星臉、被喻為「嫩版陳德容」的老婆，還和他開心比出手指愛心，沒想到事後沒多久就離婚了。
記者江芷稜/綜合報導
方順吉幼時出道，歌聲清亮、情感豐富，12歲就以一首《翹腳髯嘴鬚》紅遍全台，不過2003年爆出負面新聞，歷經人生低潮，當時透過朋友介紹的女友小獅，始終不離不棄，談了5年戀愛後，2007年步上紅毯，婚後育有3名子女，夫妻感情很恩愛，老婆還霸氣要他積極復出，「做給他們看！」
在老婆一路陪伴下，方順吉事業走上正途，2020年入圍金曲獎台語男歌手，他特別帶著小獅和孩子一起走紅毯，老婆面容清秀，長髮、大眼睛激似「瓊瑤女郎」陳德容，在批踢踢論壇引起熱議，網友相當羨慕他有如此美麗嬌妻，他開玩笑說，兩人結婚10多年，「我人生一半都浪費在她身上」。
他曾在臉書上承諾要跟小獅一輩子相伴，「執子之手，與子偕老」，不過，自從金曲獎後，卻不再公開曬恩愛，臉書也未提及老婆，讓外界相當疑惑，這次主動招認離婚2年，「但一樣和平相處，對小孩的愛、責任，永遠不會變」，並否認有外遇、出軌一事，強調會盡好爸爸的責任。
面對網友好奇離婚真相，他回覆「我沒事啦，懂我的人就懂。二年了，我不是一樣負責任的工作嗎？不懂我的人，要怎麼說怎麼想，我概括承受」，媒體揣測分開主因，方順吉感謝外界關心，表示不再多做任何評論與訪問，「趕快讓事情平靜，我們還有更多有意義的事情要做」。