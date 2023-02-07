林襄曾把啦啦隊看太簡單 盼工作能上演「浪漫校園劇」
「樂天女孩」林襄近日受邀上中天《健康我+1》YT頻道節目《健康點點名》，她分享當啦啦隊成員所會遇到的辛酸歷程，以及需要的體能和肺活量，「經常要跳舞，容易扭傷、摔傷。」為防範各種狀況，林襄強調事前熱身很重要，節目直播過程，她更示範經典的「甩頭殺」。
記者侯家瑜/綜合報導
坐擁高人氣的「樂天女孩」林襄，起初其實對跳舞並不熟悉，常使關節受傷，因此她在練習基本功時從不馬虎，熱身方面做的更是徹底，節目直播時她示範甩頭殺時，特別提到脖子也有熱身運動，還笑說:「一開始在練習的時候，常因為姿勢不正確，導致扭到跟落枕，超痛的！」林襄當初是因為想讓自己的寫真集有更多人看到，因而參加樂天啦啦隊徵選，就在天時地利人和下正式加入，她坦言把啦啦隊想得太簡單，「我一開始以為只是簡單跳個應援，殊不知真的是需要有底子的！」加入啦啦隊至今，林襄表示腿後方最容易痠痛，時常連走路都受影響，因此她固定都會按摩推拿，放鬆筋骨保養。
林襄從去年開始接了不少節目主持，她打從心底覺得感恩，近來也接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出，至於一直受到關注的感情狀況，她則說:「我現在全心專注工作，根本沒時間談戀愛啦，所以一切順其自然。」