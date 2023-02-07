富士軟片集團攜工研院開發廢碳粉再生技術　貢獻循環經濟

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台灣富士軟片資訊更與工研院合作研發廢棄碳粉的新回收機制與應用，取代塗料原料的碳黑、調製為黑漿，塗料廠商再將黑漿調製為各種顏色的水性塗料，藉由此已申請的專利技術，擴大廢棄碳粉的應用範圍，並貢獻於循環經濟。
Fujifilm Business Innovation 執行董事友納睦樹提到，FUJIFILM Business Innovation自1995年確立公司的回收策略，實施客戶汰換機種的回收再利用，1998年更領業界之先，活用再生ABS塑料，而在台灣這塊土地上，台灣富士軟片資訊也一直摸索，能為環境減輕負荷的方法，今日公司發表新技術廢棄碳粉研發成為水性塗料原料，而此進展與成果，有賴工研院材料與化工研究所圖隊鍥而不捨的努力。
工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，台灣身為創新技術研發與應用場域的要角，工研院很榮幸能與富士軟片集團合作，開發出全球首創的碳粉環保塗料，此舉不但驗證台灣的研發實力，更透過結合事務機原廠、塗料品牌，以廢棄碳粉再生創造經濟價值、改寫產業合作模式。
工研院材料與化工研究所博士莊文斌指出，碳粉匣的體積小、重量輕，故在廢棄物循環的應用領域常被人忽略，然而，碳粉匣累積的量相當可觀，事實上碳粉匣在拆解之後仍然可以衍伸出很多的應用，包括鐵、塑膠、紙類，可以製成鐵製品、塑膠原料、再生紙料等，但其中25%的碳粉仍未有良好的應用，因此台灣富士軟片資訊找上工研院，研發出水性黑漿作為水性塗料。
莊文斌表示，此一研發成果所製成的水性塗料符合台灣CNS4940水性水泥漆（乳膠漆）規範，適用於室內裝潢、戶外建物與家具表面的塗層，並已在去年5月完成場域驗證，目前此計劃已完成階段性的任務，預計於今年4至6月進行市場驗證，也會在今年完成商品化。