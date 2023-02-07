林莎忍半年曝喜訊！雙女神誕生「愛的結晶」 粉絲暴動了
「國民女友」林莎和「呆萌女神」元元（吳婕安）是演藝圈難得的好閨密，曾住在一起當室友，多次一起拍片、出國，交情好得不得了，常被網友敲碗合體拍寫真集，這次她們聽到粉絲的呼喚了，即將推出《友達以上，莎元滿滿》 林莎x元元寫真書 ，給讀者雙倍養眼的視覺效果，林莎表示，忍了半年終於能說出好消息，曝光「愛的結晶」，裡面有多達208頁的火辣寫真，其中一張雙女神躺在床上，裸露性感南半球的畫面，讓人鼻血快要噴出來！
記者江芷稜/綜合報導
林莎曾說，跟元元長相相似，經常被問是不是姐妹，甚至是雙胞胎，她們默契一致地回答是，再問大家誰是姊姊、誰是妹妹，個性非常俏皮。因為交情深厚，她們經常一起拍攝大膽尺度影片，去年一起在浴室玩猜拳潑水遊戲，誰輸就願賭服輸脫一件衣服，露出裡面的比基尼，展現火辣好身材，超級刺激香豔的畫面，讓網友看到難以自拔。
元元、林莎同樣個性開朗、擁有傲人身材，在網路上圈粉無數，每年發行年曆、寫真書都會秒殺，在粉絲殷殷期盼下，兩人今（7）日在社群平台宣布喜訊，表示祕密籌劃半年的「愛的結晶」終於能公開了！不僅內容紮實多達208頁，還有滿滿福利小禮物，包括海報、寫真卡、抱枕套都有不同版本選擇，非常有誠意。
元元在臉書秀出兩人辣照，一張是好姊妹一起躺在床上，掀起短版上衣，露出渾圓的南半球，E罩杯美胸互不相讓，加上臉上清純無辜表情，刻意挑逗人心；另一張則是迎接兔年扮成兔女郎，緊身丁字褲包裹蜜桃臀，大方露出翹臀，又萌又火辣的尺度爆表，非常引人遐想。