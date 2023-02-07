疑隋棠樓下鄰居「直球對決」！再爆：曾對管理員破口大罵
42歲女星隋棠今（7）日被爆料放任小孩在家裡製造噪音，更對鄰居惡言相向，結果讓鄰居忍無可忍，氣到告上法院，相關訊息曝光後，也讓隋棠的臉書湧入罵聲。怎料，一名自稱樓下鄰居的網友就加碼爆料，不只無法溝通，還聽到隋棠對著管理員破口大罵。
娛樂中心/綜合報導
有自稱是樓下鄰居的網友，在隋棠臉書下方留言透露：「想溝通都無法，找女的會被甩頭無視，找男的會被回不要跟我說話的英文，對管理員都是破口大罵『以後7樓的事都不要打對講機上來』。」面對他人質疑，「請問妳是不是那位鄰居？」該名網友則回應「是啊！」更暗酸隋棠：「穿拖鞋跟鋪隔音墊原來都是取經等級的難！」
也有網友親切詢問，「那請問住在這裡的是？」他則指出，是外傭和管家，而隋棠夫婦不住在這，並強調自己要的只是往日的安寧，「即使回來住幾天口頭講一講，去別的地方住就又重蹈覆轍啊，有時他們回來還比沒回來更吵，請管理員打對講機上去沒用，一定要叫警察來才安靜。」
對此《NOWnews今日新聞》記者也求證私訊該名自稱「樓下鄰居」的網友，但在截稿前尚未得到回應。另外，隋棠的經紀人也表示：「我現在也還在了解這個狀況中，如果有任何的消息再回覆。」（編輯：詹鎰睿）