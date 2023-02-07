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T1／高雄海神與天堂M跨界合作　「狂浪來襲」主題周登場

▲高雄全家海神隊與《天堂M》首度跨界合作「狂浪來襲」主題週。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲高雄全家海神隊與《天堂M》首度跨界合作「狂浪來襲」主題週。（圖／高雄全家海神隊提供）

運動中心/綜合報導

#神隊友 準備好狂浪來襲！主場四連勝的高雄全家海神職業籃球隊與《天堂M》首度跨界合作，2月11日、12日攜手打造「狂浪來襲」主題週，場內外將有豐富表演與最狂遊戲互動，大放送提供超過千份周邊伴手禮，襲捲高雄巨蛋！

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天堂M狂浪來襲 進場置身遊戲場景

高雄全家海神隊首度與天堂M跨界合作「狂浪來襲」主題週，營造天堂M熱血遊戲氛圍，巨蛋戶外打造「狂浪來襲拍照區」，打卡上傳照片，當日前50名獲主題當日門票，參加雄狂走春「人人有獎」再抽Samsung Galaxy S23 Ultra手機，最狂手氣就是你！

Aqua Mermaids賽前化身天堂M職業女角，隨機突擊環廊互動遊戲區，與 #神隊友互動。開場將由DJ－DinDin改編《天堂M》BGM，搭配Aqua Mermaids 獻上最狂的開場舞表演！進入館內「奇岩村莊」遊戲音效縈繞全場，社群同步推出「天堂M・狂浪來襲」濾鏡， 邀請 #神隊友 進場體驗！

「天堂M・狂浪來襲」IG濾鏡連結：https://reurl.cc/nZQ5O2

此外，開啟beanfun!APP加入《天堂M》社團，當日前300名可領取「天堂M特製補給餐點」乙份，於beanfun!社團【海神best SHOW】上傳場內的最狂瞬間，經官方評選出最狂的50名投稿者，加碼再送天堂M神秘限定禮盒！

集結！全台神隊友 闖關拿好禮

場內環廊遊戲「給力！無敵神隊友」、「ㄘㄨㄚˋ克！準心神隊友」、「雄派！超狂神隊友」與「狂發！社群神隊友」，完成任一互動可獲得「天堂M狂浪來襲酷卡」，還可抽天堂M週邊&飲食，完成兩項互動抽「天堂M狂浪來襲好禮」，集滿三項互動，抽「天堂M狂浪來襲狂禮」，互動越多拿越多！中場活動「投籃我最狂」尋找最狂神隊友，透過指定方式投籃進球就可獲得天堂M特別準備的最狂好禮。

橘子嘉年華好神SHOW市集　海神球員見面會

高雄巨蛋戶外廣場2/11、12日「橘子嘉年華 好神SHOW市集」，與高雄全家海神隊球星、Aqua Mermaids相見歡！11日17時Aqua Mermaids與Brownie見面會，12日19時高雄全家海神隊球星胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒將現身出席， #神隊友 請不要錯過！

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