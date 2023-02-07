陳亞蘭二尖瓣膜脫垂「心臟快從嘴巴跳出來」 醫生撂重話
TVBS頂尖事務所自2018年成立4年多，今（7）日迎來最資深小師妹陳亞蘭加盟，TVBS總經理劉文硯、副總經理郝孝祖出席簽約儀式表示歡迎，陳亞蘭開玩笑說自己「嫁出去了」，感謝TVBS主婚人劉文硯總經理、證婚人郝孝祖副總經理、還有新郎倌戴天易製作人。
記者羅凌筠/台北報導
陳亞蘭為傳承歌仔戲不遺餘力，製作的《嘉慶君遊台灣》於去年榮獲網路聲量討論度第一名。她除了一邊拍攝八點檔《加油喜事》，一邊投入製作《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版，還有2個節目《命運好好玩》、《人間調色盤》在手，3月又有新戲開拍，日操20個小時導致身體微恙。
陳亞蘭本來就有心臟二尖瓣膜脫垂，因為賣掉3棟房子籌錢拍歌仔戲，現在住在恩師楊麗花家裡，過年她只休3天，巧遇楊麗花的榮總醫師女婿來拜年，跟醫師大致說了身體狀況，對方勸她不要再逃避健康問題：「這樣不行，幫妳安排檢查。」她才戴心臟追蹤器觀察報告。
陳亞蘭提到自己1天會心顫好幾次，「心臟快從嘴巴跳出來」，尤其是躺在床上，心臟跳動感覺太激烈，會頭暈失眠，因為要睡滿6小時才能吃安眠藥，1天睡不到6小時的她也不太敢吃，除非隔天有重要工作才會吞個幾顆，這個狀況已經維持1、2個月之久。