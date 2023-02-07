隋棠億級豪宅曝光！關鍵「2大裝潢」疑吵到鄰居告上法院
台灣女星隋棠今（7）日爆出放任小孩在家中長期製造噪音，夫妻倆更對鄰居冷處理，讓鄰居忍無可忍，決定尋求法律途徑。事實上，隋棠是在2022年才正式搬進這棟豪宅，此前也花了1年多裝潢，隋棠本人也多次在臉書分享過程，甚至還給孩子們加裝大型溜滑梯，對生活品質十分講究。
娛樂中心/綜合報導
隋棠在2021年買下這棟位在大直的上億豪宅，而且對家中裝潢非常講究。據《CTWANT》報導，隋棠要求每個小孩都要有獨立空間，而且採光也要好，最終殺了5千多萬，才以8250萬元的價格入手。
此外，熱愛分享生活的隋棠，早在2021年10月就多次在臉書分享裝潢經過，不僅設計兼具時尚與美感，空間、採光看起來超級舒適，而且還有一個樓中樓的設計，純白的旋轉樓梯，立刻吸引外界關注，2樓還有一座大型溜滑梯，以及非常寬闊的遊戲間，完全滿足對孩子們需求。
另外，陽台也特別設計成空中花園的樣式，還有一棵大櫻花樹，以及各種花花草草映入眼簾，不過，另據《鏡週刊》報導，鄰居指控隋棠一家人常常讓3個孩子在深夜、凌晨奔跑，因樓梯採用鏤空設計，再加上鋼筋混凝土建物地板僅有12公分厚，才會形成噪音，也讓鄰居困擾半年之久，無奈多次溝通未果，只好透過法律途徑尋求日常的安寧。（編輯：詹鎰睿）