隋棠遭控惡鄰居！「黑歷史」被挖出　粉絲憂心：人設崩壞

女星嫁地主二代擁千坪民宿　睽違12年復出本土劇

▲李沛綾嫁地主二代後淡出演藝圈12年。（圖／民視）
▲李沛綾嫁地主二代後淡出演藝圈12年。（圖／民視）

記者羅凌筠/綜合報導

46歲李沛綾（原名李佩怡）演出《飛龍在天》爆紅，嫁給台中地主之子戴勝利後引退，管理南投2000坪民宿，相隔12年回歸民視八點檔《市井豪門》，她坦言第一次演出大姊頭，有別以往的角色，真的花了一段時間來練習。

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▲李沛綾（右）凍齡亮相，美艷容貌不減當年。（圖／民視）
▲李沛綾（右）凍齡亮相，美艷容貌不減當年。（圖／民視）
李沛綾戲裡演出經營珠寶店的老闆娘，為了丈夫鋃鐺入獄，就連獄警也要敬她三分。為此角色李沛綾表示自己花很多時間找衣服，因為是經營珠寶的豪氣老闆娘，行頭自然不能馬虎，她笑說好險以前自己買的都保存很好，為了定裝又重新把包包、衣服還有鞋子都整理出來。

▲李沛綾霸氣穿上紅白拖詮釋女監大姊大。（圖／民視）
▲李沛綾霸氣穿上紅白拖詮釋女監大姊大。（圖／民視）
李沛綾見到很多民視老朋友，大家也都很關心她，被問到怎麼維持曼妙身材？李沛綾表示自己非常喜歡運動，也知道要進組，所以過年期間都不敢大吃大喝，如果不小心多吃幾口，就會延長自己的運動時間，她說她覺得要把自己維持良好的狀態，是很重要的職業道德，不可以放任自己吃胖了。

這一次搭檔演出的演員是蘇晏霈，戲裡兩人是女子監獄的好友。蘇晏霈表示跟李沛綾的合作有淵源，李沛綾是蘇晏霈首次在八點檔中動手動腳還踹人的藝人，原來兩人在2008年的《娘家》合作過，當初李沛綾就是飾演爸爸的小三，兩人這一次終於在《市井豪門》重修舊好，有李沛綾當靠山，蘇晏霈要開始復仇。

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