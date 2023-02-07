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稱燈會位置中央安排　卓冠廷轟蔣萬安「說謊不用道歉？」

▲卓冠廷稱柯文哲在燈會上位置安排，是台北市府主動提出調整，認為議長戴錫欽應該被排在外國使節旁邊，所以才與柯文哲對調。（圖 ／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷稱柯文哲在燈會上位置安排，是台北市府主動提出調整，認為議長戴錫欽應該被排在外國使節旁邊，所以才與柯文哲對調。（圖 ／翻攝自卓冠廷臉書）

記者陳威叡／台北報導

台灣燈會日前正式開幕，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁與台北市長蔣萬安出席開燈典禮，而前市長柯文哲也受邀出席，卻被安排在最邊緣位置，蔣萬安昨回應位置安排是中央交通部規劃。對此新北市議員卓冠廷今（7）日表示，自己待過交通部，這樣的位置安排，根本不可能是交通部觀光局一意孤行，也不解為何交通部不說清楚，「至於蔣萬安，不用為說謊道歉嗎？」

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柯文哲出席燈會卻被安排在舞台最邊緣引發熱議，對此蔣萬安昨日受訪稱位置安排主要是中央交通部規劃，於予尊重。對此卓冠廷說在臉書上說，柯文哲被安排在最邊邊，「其實是蔣萬安市府團隊要求的。」

▲卓冠廷貼出台北燈會位置圖，說明原先被安排在最旁邊的是戴錫欽，最後是台北市府稱議長要在外國使節旁，才與柯文哲對調。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷貼出台北燈會位置圖，說明原先被安排在最旁邊的是戴錫欽，最後是台北市府稱議長要在外國使節旁，才與柯文哲對調。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
卓冠廷說，柯文哲在台灣燈會開幕時被排到最邊邊，引起討論之後，蔣萬安居然把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道，而自己取得了原本版本，根本不是這回事。

卓冠廷說，他身為2015年曾在台中市府參與籌備台灣燈會的一員，說明開幕式的安排邏輯，首先最前面5個開燈官，歷來如此沒變過；接著第二排的立委和行政院，由交通部觀光局邀請，第二排的部會有贊助燈節，則由台北市府邀請。最後則是安排柯文哲還有台北市議會議長戴錫欽，這2位同樣是台北市府邀請。


卓冠廷指出，原本的安排最邊邊並不是柯文哲，根據掌握的獨家資訊，關鍵2月5日上午10時於燈會指揮中心召開的協調會，台北市觀傳局主動提要調整，代表蔣萬安出席的是觀傳局官員，在會議中明確表示，議長戴錫欽應該被排在外國使節旁邊，所以才把柯文哲跟戴錫欽對調，把他移到最旁邊，其實原委就是如此單純。

卓冠廷說，結果蔣萬安一被問到「為什麼柯文哲被排在最旁邊」，就嚇得膝反射推給交通部觀光局，不曉得是觀傳局長跟他撒謊，還是蔣萬安自己決定對大眾撒謊。

卓冠廷說，自己也待過交通部，知道安排這種位置，根本不可能由交通部觀光局一意孤行，認為交通部也不用白白當冤大頭，該是什麼就是什麼，也不解為何不說明清楚，「至於蔣萬安，不用為說謊道歉嗎？」

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