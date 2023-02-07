隋棠遭控惡鄰居！「黑歷史」被挖出　粉絲憂心：人設崩壞

快訊／隋棠反擊鄰居：歇斯底里　「樓下的要求沒有終點」

▲隋棠反控鄰居「歇斯底里」。（圖／翻攝隋棠臉書）
▲隋棠反控鄰居「歇斯底里」。（圖／翻攝隋棠臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

隋棠去年7月搬進大直要價1億元的樓中樓，遭鄰居爆料放任3個孩子從早上6點擾民，在家奔跑、彈琴製造噪音。隋棠晚間發文還原事情經過，文中透露樓下的鄰居太太「歇斯底里」，隋棠理性溝通說出：「或是妳早點起床呢？」也被對方斷章取義成隋棠嗆聲：「這年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
隋棠指出在房子裝修期間，樓下鄰居太太三不五時上樓監工，耳提面命設計師，說她是每天要吃安眠藥的人，隋棠願意配合，家中的地板加上海綿也已是將近30公分厚，這些都有施工前後圖可佐證。但是鄰居太太還是來按門鈴，「沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨，這些我們有監視器錄影為證。」隋棠不開門後，鄰居太太轉而要求管理室警衛撥打對講機，隋棠說：「在不堪其擾下，我們便很有禮貌的請管理室不需再幫忙對方撥對講機到我們家。」

▲隋棠樓中樓的設計被樓下住戶指控隔音不足。（圖／翻攝隋棠臉書）
▲隋棠樓中樓的設計被樓下住戶指控隔音不足。（圖／翻攝隋棠臉書）
某個星期天早上，隋棠一家出門時碰到樓下鄰居太太，她再次直接對著孩子們的臉大聲叫他們星期天不要早起，因為她習慣晚起，隋棠實在忍無可忍，便跟她說：「請停止騷擾我的孩子，也不要再兇我的小孩，小孩子假日醒過來的時間我無法控制，妳只要看到他們就一直大聲責備要求他們這樣對嗎？或是妳早點起床呢？」結果被斷章取義。

終於有一次隋棠遇到鄰居太太的先生，他告知隋棠他很清楚自己太太的狀況，也對他之前捶隋棠的門和咆哮嚇到小孩致歉，這些也都有監視器畫面，隋棠和鄰居先生彼此交換line進行調解，「最好的方式是他們也將天花板加強，樓下鄰居太太卻不願意，轉而繼續要求我們把家裡一樓鋪滿她指定款式的地墊。」

▲隋棠為了溫度考量，家裡地板還設有地暖。（圖／翻攝自隋棠FB）
▲隋棠為了溫度考量，家裡地板還設有地暖。（圖／翻攝隋棠臉書）
而警察敲隋棠家門的影片，隋棠不是不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為他們去花蓮過年了，也都有住宿證明，隋棠無奈說：「今天的新聞出來，我們很平靜，因為從搬進來這個社區，樓下鄰居來溝通只要得不到期望的回應，便會出現這句『我認識很多媒體』。」

隋棠也為3個孩子抱屈，強調：「我們家中的作息其實很簡單規律，更從不開趴，小孩固定早上6點半起床下樓吃早餐，也都有要求小孩慢慢走不奔跑，因為這樣的鏤空旋轉樓梯很危險。平日早上7點半一定出門上學，晚上6點吃晚餐，晚上8點至8點半上床睡覺。所以家裡基本上晚上9點開始都會呈現極安靜的狀態，這些每天的作息也能隨時調監視器畫面為證。」

▲隋棠控訴鄰居斷章取義。（圖／翻攝隋棠臉書）
▲隋棠控訴鄰居斷章取義。（圖／翻攝隋棠臉書）

隋棠億級豪宅曝光！關鍵「2大裝潢」疑吵到鄰居告上法院

疑隋棠樓下鄰居「直球對決」！再爆：曾對管理員破口大罵

隋棠遭控噪音擾鄰「嗆辣對話全流出」　經紀人首發聲

隋棠遭控惡鄰居！「黑歷史」被挖出　粉絲憂心：人設崩壞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀