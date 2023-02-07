快訊／隋棠反擊鄰居：歇斯底里　「樓下的要求沒有終點」

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某個星期天早上，隋棠一家出門時碰到樓下鄰居太太，她再次直接對著孩子們的臉大聲叫他們星期天不要早起，因為她習慣晚起，隋棠實在忍無可忍，便跟她說：「請停止騷擾我的孩子，也不要再兇我的小孩，小孩子假日醒過來的時間我無法控制，妳只要看到他們就一直大聲責備要求他們這樣對嗎？或是妳早點起床呢？」結果被斷章取義。
終於有一次隋棠遇到鄰居太太的先生，他告知隋棠他很清楚自己太太的狀況，也對他之前捶隋棠的門和咆哮嚇到小孩致歉，這些也都有監視器畫面，隋棠和鄰居先生彼此交換line進行調解，「最好的方式是他們也將天花板加強，樓下鄰居太太卻不願意，轉而繼續要求我們把家裡一樓鋪滿她指定款式的地墊。」
而警察敲隋棠家門的影片，隋棠不是不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為他們去花蓮過年了，也都有住宿證明，隋棠無奈說：「今天的新聞出來，我們很平靜，因為從搬進來這個社區，樓下鄰居來溝通只要得不到期望的回應，便會出現這句『我認識很多媒體』。」
隋棠也為3個孩子抱屈，強調：「我們家中的作息其實很簡單規律，更從不開趴，小孩固定早上6點半起床下樓吃早餐，也都有要求小孩慢慢走不奔跑，因為這樣的鏤空旋轉樓梯很危險。平日早上7點半一定出門上學，晚上6點吃晚餐，晚上8點至8點半上床睡覺。所以家裡基本上晚上9點開始都會呈現極安靜的狀態，這些每天的作息也能隨時調監視器畫面為證。」