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優格姐姐被渣男羞辱！全身塗滿不雅字　痛當8年受害者

▲優格姐姐透露，曾被前男友做出羞辱的事情，讓她不堪回首，自認當了8年的受害者。（圖／翻攝優格姐姐FB）
▲優格姐姐透露，曾被前男友做出羞辱的事情，讓她不堪回首，自認當了8年的受害者。（圖／翻攝優格姐姐FB）

娛樂中心/綜合報導

藝人「優格姐姐」林姵君，憑著甜美又無害的外型，譽有「兒童台最正姐姐」的封號，自2016年嫁給台灣電競教父Xargon後，也時常在社群平台分享1家4口的生活。今（7）日優格姐姐就有感而發地分享，其中一任男友曾對她做出極度羞辱的行為，讓她自認有8年的時間處於被害者狀態，也希望大眾能夠更尊重女性。

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優格姐姐在臉書發文回憶過去被性騷擾的故事，包含童年時期被男親戚摸身，以及出社會後遭到前輩的言語性騷，曾一度讓她開始懷疑自己，「為什麼我要為這種事道歉？然後還覺得自己很丟臉？」直到交了一位藍鬍子男友，才真正意識到問題嚴重性。

優格姊姊指出，對方曾趁她喝醉時，拿奇異筆在她身上寫滿不雅的字眼，而理由竟然只是因為「好玩」 ，讓她不禁感嘆，「曾經撕裂我的藍鬍子事件，讓我在後面的七八年都是受害者狀態，不斷在『為何我會遇到這種事』的痛苦裡翻滾著。 」

▲優格姐姐認為，社會大眾應該尊重女性，用健康眼光看待女性身體。（圖／翻攝優格姐姐FB）
▲優格姐姐（左）認為，社會大眾應該尊重女性，用健康眼光看待女性身體。（圖／翻攝優格姐姐FB）
即便和Xargon結婚之後，雙方也多次因為穿著發生爭吵，「我們最常吵的一件事，是他很不爽某件我很愛的Tshirt，因為每次我彎腰的時候，乳頭會隱隱約約的被看見」，她表示，能理解老公在意自己老婆被看的不安心情，也能理解一般人聽到這件事不會有太大的反應，「因為這是大部分人的『正常』，甚至法律也是規範女性是不能公開露點的。」

不過，優格姐姐強調，她會想分享這些故事，目的是希望女性們能得到基本尊重，呼籲大眾能用更健康的眼光看待女性，「讓男性學習尊重，讓女性接納自己的身體」、「與其說我想要解放，不如說我渴望整體大環境的支持與基本的尊重。 」

最後也向女孩們喊話，「我們一時沒辦法改變世界，但我們能先改變自己的態度，收回自己身體所有權，長出力量，開始珍愛我們身體的每一部分。 這樣的自尊自愛，就會是轉變集體潛意識的一把關鍵鑰匙，我終於明白，我原來不是受害者。我會經歷這些痛苦，那是因為…我是來打破它的那個人。 這不是我的課題，而是我的天命。」（編輯：詹鎰睿）

▲優格姐姐認為，社會大眾應該尊重女性，用健康眼光看待女性身體。（圖／翻攝優格姐姐FB）
▲優格姐姐（左）和Xargon（右）結婚6年多，經常在臉書曬恩愛，也大方暢聊年輕往事。（圖／翻攝優格姐姐FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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