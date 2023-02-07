優格姐姐被渣男羞辱！全身塗滿不雅字　痛當8年受害者

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優格姊姊指出，對方曾趁她喝醉時，拿奇異筆在她身上寫滿不雅的字眼，而理由竟然只是因為「好玩」 ，讓她不禁感嘆，「曾經撕裂我的藍鬍子事件，讓我在後面的七八年都是受害者狀態，不斷在『為何我會遇到這種事』的痛苦裡翻滾著。 」
即便和Xargon結婚之後，雙方也多次因為穿著發生爭吵，「我們最常吵的一件事，是他很不爽某件我很愛的Tshirt，因為每次我彎腰的時候，乳頭會隱隱約約的被看見」，她表示，能理解老公在意自己老婆被看的不安心情，也能理解一般人聽到這件事不會有太大的反應，「因為這是大部分人的『正常』，甚至法律也是規範女性是不能公開露點的。」
不過，優格姐姐強調，她會想分享這些故事，目的是希望女性們能得到基本尊重，呼籲大眾能用更健康的眼光看待女性，「讓男性學習尊重，讓女性接納自己的身體」、「與其說我想要解放，不如說我渴望整體大環境的支持與基本的尊重。 」
最後也向女孩們喊話，「我們一時沒辦法改變世界，但我們能先改變自己的態度，收回自己身體所有權，長出力量，開始珍愛我們身體的每一部分。 這樣的自尊自愛，就會是轉變集體潛意識的一把關鍵鑰匙，我終於明白，我原來不是受害者。我會經歷這些痛苦，那是因為…我是來打破它的那個人。 這不是我的課題，而是我的天命。」（編輯：詹鎰睿）
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