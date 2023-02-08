今天必搶！7-11三款草莓飲品買1送1　全家12款私品茶32元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜2/8至2/12（每日限量）
▪春日莓好氣泡珍珠飲買1送1，5折（原價75元、特價38元）
▪春日莓好冰茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪春日莓好奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（平均原價55元、特價37元)
▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（平均原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。
▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（平均原價90元、特價58元)
▪燕麥系列10杯520元，6.9折（平均原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。
📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式咖啡買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全家
📍門市｜2/8、2/9
▪中杯單品拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
📍APP｜2/8至2/10
▪私品茶55元系列買2送1，6.7折（平均原價55元、特價37元）
活動品項任選：蜜香玫瑰茶歐蕾、濃靜岡抹茶拿鐵、仙女珍珠茶、仙女醇奶茶、小輕新檸檬飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、紫蘇飲、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青。