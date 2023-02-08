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今天必搶！7-11三款草莓飲品買1送1　全家12款私品茶32元

▲草莓控今天必搶，7-11限時5天在APP開賣「春日莓好氣泡珍珠、莓好冰茶、莓好奶茶」買1送1，自備飲料杯最低28元就能爽喝。（圖／業者提供）
▲草莓控今天必搶，7-11限時5天在APP開賣「春日莓好氣泡珍珠、莓好冰茶、莓好奶茶」買1送1，自備飲料杯最低28元就能爽喝。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

喝膩了超商咖啡買一送一，早上想換點口味，那麼今天必搶7-11草莓季飲品限時5天買一送一，尤其草莓控更不能錯過。單月狂賣超過10萬杯的「春日莓好冰茶、春日莓好奶茶」今起強勢回歸，還有全新推出的「春日莓好氣泡珍珠」，全面祭出買1送1，若自備飲料杯最低28元起開喝。全家今（8）日則是每月8號「一起喝茶8」，私品茶55元系列限時1天任選買2送1，自備飲料杯享最低32元開喝。《NOWnews今日新聞》整理折扣懶人包，一秒看懂每杯現省多少錢。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜2/8至2/12（每日限量）
▪春日莓好氣泡珍珠飲買1送1，5折（原價75元、特價38元）
▪春日莓好冰茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪春日莓好奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）

▲3款草莓季飲品今起限時5天在APP限量推出買1送1。（圖／7-11提供）
▲3款草莓季飲品今起限時5天在APP限量推出買1送1。（圖／7-11提供）
📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（平均原價55元、特價37元)

▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（平均原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。

▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（平均原價90元、特價58元)

▪燕麥系列10杯520元，6.9折（平均原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。

📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式咖啡買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜2/8、2/9
▪中杯單品拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）

📍APP｜2/8至2/10
▪私品茶55元系列買2送1，6.7折（平均原價55元、特價37元）
活動品項任選：蜜香玫瑰茶歐蕾、濃靜岡抹茶拿鐵、仙女珍珠茶、仙女醇奶茶、小輕新檸檬飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、紫蘇飲、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青。

▲全家今日限定一天55元私品茶買2送1。（圖／業者提供）
▲全家今日限定一天55元私品茶買2送1。（圖／業者提供）

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