NBA／從未進入最佳得分手討論　詹皇：現在也只能承認了

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不過，儘管如此，他過去曾在「The Shop：Uninterrupted」節目中直言不諱的表示，自己對於外界不把他列入史上最佳得分手的討論名單之中，而感到憤怒。在將打破Jabbar紀錄的前幾天， Lowe在訪問他時，再次問及了此事，James也豪氣地做出了回應。
「我看到時都笑了，他們談論有史以來最好的得分手時，我的名字從來沒有出現過。」他停頓了一下後說道，「但他們現在只能承認了(They have no choice now)，他們別無選擇。」
在接受Lowe的這次採訪中，James回顧了他生涯幾場重要的大戰役，其中在談到在2016年總冠軍賽對勇士的G7時，他本人啼笑皆非的表示：「如果你告訴別人，我在那場的第4節得到了球隊18分中的11分，沒人會相信你。」
他說的話有一定的道理，如今球迷更記得的是Kyrie Irving在比賽尾聲面對Stephen Curry投進那記致勝的三分球。而對於James，人們則是更多地會想起他的「死亡之帽」，由於他對於比賽全方位的影響，反而使其在得分上卓越的表現，容易被人所遺忘。
2018年總冠軍賽騎士又和勇士碰頭了，這一次James沒有帶領他的球隊奪冠，但是首戰他32投19 中，得到 51 分，打出了NBA季後賽史上最偉大的表演之一。勇士主帥Steve Kerr回憶起那一刻時說道，「他是和我們這支無敵艦隊進行交手，我認為我從未見過有人打出比LeBron那天晚上更好的個人比賽。它與我所見過的Michael Jordan所達成的任何成就相比都毫不遜色。」
儘管他已經在最高級別的殿堂裡，用表現證明了自己絕對是這個星球上最會得分的球員之一，但James想到自己將登基歷史得分王，還是感到很不現實。
「這感覺很奇怪，非常奇怪。」James若有所思的說，「老實說，我不知道我屆時會有什麼感覺。我設定了很多目標，我想成為年度最佳新秀，我想成為全明星，我想在某個時候成為MVP，我想成為DPOY、並入選最佳防守陣容，我想在助攻榜上領先全聯盟，但我從來沒有設定過一個目標，就是成為NBA史上的總得分王。這要得超過38000分。 我甚至覺得那是不可能的。所以我不知道我會感覺如何，但我對此心懷謙遜，很高興知道我的名字能與偉大的球員並列，我一直想成為最偉大的球員之一——如果我不不能成為籃球史上最偉大的話。」