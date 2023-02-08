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土耳其強震！災民湧入「台灣中心」　執行長哽咽懇請支持

▲位在土耳其東南部，緊鄰敘利亞的「台灣雷伊漢勒世界公民中心」，執行長裘振宇7日晚間上傳影片向大家報平安。（圖／翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心）
▲位在土耳其東南部，緊鄰敘利亞的「台灣雷伊漢勒世界公民中心」，執行長裘振宇7日晚間上傳影片向大家報平安。（圖／翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

編輯中心／綜合報導

土耳其與敘利亞交界2月6日發生芮氏規模7.8的強震，造成嚴重傷亡，罹難人數將近9000人，距離震央不到200公里的土耳其邊境城雷伊漢勒市災情慘重，整座城市缺水缺電，震後災民不斷湧入我國在土耳其民間組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心」，7日晚間，執行長裘振宇在臉書專頁上發出報平安影片外，更透露「不知道能支撐多久，但會盡全力照顧每一個人」。

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台灣雷伊漢勒世界公民中心是個專門協助敘利亞難民重建生活的民間非營利組織，執行長為台灣建築學者裘振宇，強震發生後雷伊漢勒市也傳出嚴重災情，城市缺水缺電，所幸台灣中心志工們未有傷亡，因此立刻投入收容災民，並提供食物、手機充電。

▲台灣中心提供受災的土耳其人、敘利亞人熱食與庇護。（圖／翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心）
▲台灣中心提供受災的土耳其人、敘利亞人熱食與庇護。（圖／翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心）
台灣中心表示，7.8強震發生後及後續強烈餘震不斷，造成土耳其有許多建築物倒塌，主要原因是當地許多民眾因為缺乏資金，在興建建築時是沒有蓋地基的，而台灣中心的建築體則是使用軍用混凝土牆作為結構，因此在強震中主體建築物未有任何毀壞，志工們都平安，只是強震造成停電，台灣中心僅能靠一個月前聯合國國際移民組織（IOM）捐贈的柴油發電機來供電。

執行長裘振宇指出，地震後不斷有災民尋求庇護，7日已經開始提供土耳其人、敘利亞人救援物資，並給予免費的熱食以及免費的手機充電，只是大量儲存的資源被消耗，加上機場跑道及聯外道路嚴重損毀，外界物資可能要1、2天後才能逐漸送進市區，他也擔心台灣中心恐撐不過一周，未來面臨缺水缺電、缺汽油、缺瓦斯而無法供暖的狀況。

▲台灣中心提供受災的土耳其人、敘利亞人免費手機充電。（圖／翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心）
▲台灣中心提供受災的土耳其人、敘利亞人免費手機充電。（圖／翻攝自臺灣雷伊漢勒世界公民中心）
裘振宇更一度哽咽，提及災情「我們不知道台灣中心能夠撐多久，但是只要我們還有能力，我們將會盡最大的力量，去照顧當地的每一個人」，同時也懇請大家支持台灣中心原有的運作，讓他們能安然度過經費中斷與震後危機。

不少網友也湧入影片下方留言，感謝台灣中心和裘振宇的付出「地震傷亡慘重，還好有台灣中心與志工們能就近提供協助，人飢己飢人溺己溺」、「很感動你們在那裡，加油支持」、「辛苦了！祝福大家平安」，或是附上捐款證明「已盡綿薄之力 一切平安 加油」、「微薄心意…望請您們照顧好自己，也幫幫無家可歸的人！謝謝您們」、「台灣人幫助台灣中心這是應該的！」。（編輯：林莞茜）

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