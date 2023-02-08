土耳其強震！災民湧入「台灣中心」　執行長哽咽懇請支持

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台灣中心表示，7.8強震發生後及後續強烈餘震不斷，造成土耳其有許多建築物倒塌，主要原因是當地許多民眾因為缺乏資金，在興建建築時是沒有蓋地基的，而台灣中心的建築體則是使用軍用混凝土牆作為結構，因此在強震中主體建築物未有任何毀壞，志工們都平安，只是強震造成停電，台灣中心僅能靠一個月前聯合國國際移民組織（IOM）捐贈的柴油發電機來供電。
執行長裘振宇指出，地震後不斷有災民尋求庇護，7日已經開始提供土耳其人、敘利亞人救援物資，並給予免費的熱食以及免費的手機充電，只是大量儲存的資源被消耗，加上機場跑道及聯外道路嚴重損毀，外界物資可能要1、2天後才能逐漸送進市區，他也擔心台灣中心恐撐不過一周，未來面臨缺水缺電、缺汽油、缺瓦斯而無法供暖的狀況。
裘振宇更一度哽咽，提及災情「我們不知道台灣中心能夠撐多久，但是只要我們還有能力，我們將會盡最大的力量，去照顧當地的每一個人」，同時也懇請大家支持台灣中心原有的運作，讓他們能安然度過經費中斷與震後危機。
不少網友也湧入影片下方留言，感謝台灣中心和裘振宇的付出「地震傷亡慘重，還好有台灣中心與志工們能就近提供協助，人飢己飢人溺己溺」、「很感動你們在那裡，加油支持」、「辛苦了！祝福大家平安」，或是附上捐款證明「已盡綿薄之力 一切平安 加油」、「微薄心意…望請您們照顧好自己，也幫幫無家可歸的人！謝謝您們」、「台灣人幫助台灣中心這是應該的！」。（編輯：林莞茜）