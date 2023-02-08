與王力宏官司未解決！李靚蕾IG再發聲 甜笑曬超狂交友圈
金曲歌王王力宏2021年與老婆李靚蕾鬧婚變，演藝事業跌至谷底，歷經一年多沉潛，上月在美國拉斯維加斯開唱成功復出，獲得外界好評，並發行新歌《One 一個》感謝粉絲支持，讓他感覺自己不是一個人，外界關心他與前妻官司結果，李靚蕾昨（7）日也突然在IG發聲，秀出自己與大咖、貴婦好友們聚會照，證明自己也不是一個人。
記者江芷稜/綜合報導
李靚蕾前年使出「蕾神之錘」，以數篇小作文曝光家事，重創王力宏的愛家好形象，在演藝圈引發軒然大波，事後在相關部門要求下，才刪掉部分文章，態度也轉趨低調，僅在逢年過節曬出家人、好友慶祝的照片。去年的萬聖節，她曬出和閨密的聚會照，現身的全是名人、大咖女星，包括名媛孫芸芸、貴婦Elin、許瑋甯、王心凌等人，顯見在演藝圈有極佳人緣。
在王力宏積極復出同時，李靚蕾昨再度透過IG限時動態曬出與友人的開心合照，她對著鏡頭甜美燦笑，氣色相當不錯，身邊的閨密們依舊是好友Elin、許瑋甯等人，還把頭親密靠在許瑋甯肩膀上，感情看似很不錯，並寫道「假裝在紐約，祕密基地」，曬出聚會上一桌的豐盛美食，超狂的交友圈曝光後，引起網友討論。
而王力宏復出之後，昨天傳出官司獲得勝利，但並非與李靚蕾的婚姻官司，而是他的肖像權遭大陸廠商盜用，該案1月法院判決出爐，王力宏獲賠10萬人民幣（約44萬元台幣），讓力挺他的粉絲相當開心，不過他和李靚蕾官司依舊尚未獲得解決。