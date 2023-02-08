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NBA／稱籃網不尊重自己　Irving：沒人關注我的職業道德

▲Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kyrie Irving在布魯克林籃網的生涯已經結束，不過他在那裏留下的「成就」，仍值得作為每個球團的操作範例為往後來參考。在今(8)日參加達拉斯獨行俠媒體日時，這位明星後衛表示自己在前東家感覺不受尊重，沒人稱許自己的職業道德，而是不斷檢視自己的場下行為。

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Irving在籃網時期，多次於場下惹出麻煩，包括不告假外出、分享反猶太影片連結、拒絕打疫苗上場出賽，讓管理層忍無可忍，在交易截止日前順其意願將人給送走，遠離這個麻煩。

今日，在接受ESPN記者Ohm Youngmisuk採訪時，Irving表示自己提出要轉隊的原因是：「我只是想來一個能讓我受到稱讚的地方，而不是一個會用讓我感到不受尊重的方式對待我的地方。在布魯克林，我常常覺得他們非常不尊重我的才華——因為我在想做的事情上非常努力，但是沒有人誇獎我的職業道德，每個人都在談論我在場外所做的事情。我只是想改變一下這種情況，繼續書寫我自己的故事，繼續在健身房做準備。現在我在達拉斯，我將專注於我能控制的事情。」

當記者追問Irving認為籃網哪些行為不尊重自己時，他表示可以改天再詳細地說細節，因為他不想和媒體以這種方式透露相關訊息，然後又繼續抱怨人們不夠尊重他。

不過事實上，籃網網做了很多讓Irving開心的事情，為了怕他忘記：他們曾以4年1.41億美元的合約將其簽下，透過先簽後換的方式找來他的好友Kevin Durant，然後又按照他們的意願——以4年4000萬美元簽下DeAndre Jordan。在兩人的同意下，籃網才決定簽下了缺乏執教經驗的Steve Nash，而不是別人；隨後Irving表示他們球隊沒有總教練，他們將和Nash「共同執教」這支球隊。

2020-21賽季是Irving在籃網的最佳賽季，他拿到了三陣，球隊最終一堆傷兵的情況下輸給了冠軍隊密爾瓦基公鹿；下一季他拒絕接種新冠肺炎疫苗，根據紐約法律，球隊不能讓他參加主場比賽，但最終還是在法律修改前就讓其在客場出賽，籃網該季在首輪被塞爾提克橫掃。

總計在他在陣中時，籃網只贏了一個季後賽系列賽勝利，兩次引起全聯盟、甚至全球體壇的場外爭議讓他缺席了很多場比賽，球隊始終被負面報導和消息所淹沒。儘管如此，不過籃網從沒虧待過他，幾乎滿足了他所有要求——除了在去年底以及今年初在續約問題上有所堅持之外。

最終回憶起籃網生涯，Irving仍然認為他「我做了我應該做的事，照顧我的隊友，我領導球隊的方式非常無私。」而現在到了獨行俠，他認為現在自己「真正感覺到被需要了。」

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