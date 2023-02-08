NBA／稱讚新搭檔 Irving：Doncic像大鳥伯德般統治比賽
Kyrie Irving在今(8)日首次參加了達拉斯獨行俠的隊內訓練，並接受媒體訪問，當談到自己的新搭檔Luka Doncic時，這位明星後衛給出了極高的讚譽，稱對方在統治比賽的方式上很像Larry Bird(大鳥伯德)。
記者黃建霖/綜合報導
「我會盡我所能的與他(Doncic)並肩作戰，在這裡沒有壓力，我和他都不會被強迫去做些什麼。來到這我就是去享受打籃球的樂趣，欣賞他和其他隊友們的天賦，並為爭取總冠軍而努力。」Irving這樣說道。
不少人對於Irving和Doncic的組合存有搭檔上的疑慮，因為他們都需要球權，在防守端也都需要隊友保護。但也有不同的觀點認為，他們各自在進攻端的天賦，只要能健康踏上球場，就足以讓這些質疑迎刃而解。
「我認為這將是我第一次能親眼目睹那些厲害的的歐洲人來到這裡統治著比賽，他們用一種我認為除了Larry Bird——或其他的一些厲害的人——之外，從未見過的速度來達到這樣的檔次，他們就是照自己的節奏去打球，砍下很多分、每年都處在MVP行列之中，吸引很多人的關注。」
Irving認為自己加入球隊後，可以減輕Doncic的負擔，同時為他提供一些幫助。