38歲辣媽主播慶生照自誇「逆生長」！網友也認證：太犯規
單身辣媽主播高毓璘擁有精緻五官、火辣身材，更有「主播界洪曉蕾」之稱，多次登上PTT表特版，被鄉民讚「極品」，完全看不出真實年齡。昨（7）日是她38歲生日，她也曬出絕美辣照祝自己生日快樂，照片曝光後，網友也激動直呼：「又要上表特了啦」、「仙女下凡了」。
娛樂中心／綜合報導
高毓璘昨日在IG、臉書發文，表示：「Happy birthday to me（祝我生日快樂），時光荏苒，一年又過了，從28跨入27歲，願望就是…身體健康事業暢旺所有心願都實現這麼的樸實無華！」也感性直呼：「最終決定你能走多遠、能過什麼樣生活的，是你自己」。
最後，她更在文末幽默自誇「逆生長」，並Hashtag「高主播的奇幻旅程」、「數學本來就是這樣算」、「逆生長的我們」，只見她將頭髮自然放下，臉側向一旁，身穿深V低胸牛仔連身洋裝，深邃事業線若隱若現，下身則搭配黑色長靴，性感又迷人。
貼文一出，網友全暴動，紛紛留言稱讚：「美少女，生日快樂啊」、「又要上表特了啦」、「逼逼！太犯規囉」、「這是什麼心機衣服」、「Happy birthday美人」、「女神，生日快樂」、「Happy birthday」、「高美女主播生日大快樂」、「辣媽主播，生日快樂」、「仙女下凡了」、「生日快樂我的女神」、「太吸引目光啦」、「真的美爆了妳」。（編輯：郭佩蓉）